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Fjällbackamorden: Vänner för livet

Друзья на всю жизнь, 2013

2013 / Швеция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Писательница Эрика задумывается над сюжетом очередной книги. Она решает посвятить ее своему близкому другу, который исчез, когда ей было всего 13 лет. Тогда Питер сел в автобус и пропал навсегда. Главная героиня до сих пор помнит об этой загадке, которую так и не смогла разгадать. Она решает вновь начать расследование. Ее главным свидетелем должен стать брат Питера, но его убивают по дороге к ней. Неожиданно объявится их сестра, а вскоре произойдет очередное преступление, которое прольет свет на загадочное исчезновение друга.

  • В основу сюжета легла серия романов писательницы из Швеции Камиллы Лекберг «Убийства во Фьелльбакке». В книгах рассказывается о расследовании убийств главными героями – писательницей Эрикой и ее мужем, полицейским Патриком.
  • В общей сложности вышли 6 фильмов, посвященных приключениям персонажей. Цикл задумывался как сериал для показа на телевидении, хотя каждая картина является сюжетно завершенной.
  • Лента «Друзья на всю жизнь» вышла на экраны второй по счету. Однако в действительности она является пятой по счету и предпоследней в цикле.
  • Фьелльбакка – реально существующий населенный пункт на побережье. Там и проходили съемки всех частей.

Встреча выпускников в Фьёлльбаке оборачивается трагедией. Следы этой трагедии ведут в прошлое, их школьное прошлое. Сумеют ли Патрик и Эрика разгадать тайну, связавшую их бывших одноклассников?

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 2 января 2013
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Холм
В ролях
Клаудия Галли
Ричард Ульфзэтер
Эва Фритйофсон
Памела Кортес Бруна
Леннарт Якель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Друзья на всю жизнь 1 постер
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Друзья на всю жизнь

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:48
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