Друзья на всю жизнь, 2013

Писательница Эрика задумывается над сюжетом очередной книги. Она решает посвятить ее своему близкому другу, который исчез, когда ей было всего 13 лет. Тогда Питер сел в автобус и пропал навсегда. Главная героиня до сих пор помнит об этой загадке, которую так и не смогла разгадать. Она решает вновь начать расследование. Ее главным свидетелем должен стать брат Питера, но его убивают по дороге к ней. Неожиданно объявится их сестра, а вскоре произойдет очередное преступление, которое прольет свет на загадочное исчезновение друга.