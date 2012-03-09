Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Почти 18
1 постер
Киноафиша Фильмы Почти 18

Почти 18

Kohta 18 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о пяти подростках. Пять отдельных сюжетных линий, но в то же время разных людей объединяют общие интересы, молодость и даже похожие проблемы. История Карри, которого постоянно опекает и допекает мама-таксист. История Пете, превратившего квартиру родителей в дом свиданий. История Андре, заменившего маму для брата. История Акселя, лишенного материнского и отцовского тепла. История Йони, живущего в своем мире, где нет места родителям. Со временем он начинает пользоваться успехом у женщин, которые гораздо старше его.
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 9 марта 2012
Дата выхода
5 июня 2012 США
9 марта 2012 Финляндия
21 сентября 2012 Швеция
Бюджет €315 000
Сборы в мире $419 125
Производство Huh huh -Filmi Oy
Другие названия
Kohta 18, Almost 18, Snart 18, Demain, 18 ans, Ihan kohta 18, Melkein 18, Zaraz osiemnastka, Почти 18, オールモスト 18
Режиссер
Маарит Лалли
В ролях
Антон Томпсон Коон
Карим Аль-Рифаи
Артту Ляхтенмяки
Хенрик Мяки-Танила
Бен Томпсон Коон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Почти 18
Центр моего мира 7.1
Центр моего мира (2016)
Отголоски 6.4
Отголоски (2015)
Сердце льва 6.6
Сердце льва (2013)
Лапландская одиссея 7.1
Лапландская одиссея (2010)
Акушерка 6.2
Акушерка (2015)
Дед, привет! 7.3
Дед, привет! (2018)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше