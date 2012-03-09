Фильм о пяти подростках. Пять отдельных сюжетных линий, но в то же время разных людей объединяют общие интересы, молодость и даже похожие проблемы.
История Карри, которого постоянно опекает и допекает мама-таксист.
История Пете, превратившего квартиру родителей в дом свиданий.
История Андре, заменившего маму для брата.
История Акселя, лишенного материнского и отцовского тепла.
История Йони, живущего в своем мире, где нет места родителям. Со временем он начинает пользоваться успехом у женщин, которые гораздо старше его.
СтранаФинляндия
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска2012
Премьера в мире9 марта 2012
Дата выхода
5 июня 2012
США
9 марта 2012
Финляндия
21 сентября 2012
Швеция
Бюджет€315 000
Сборы в мире$419 125
ПроизводствоHuh huh -Filmi Oy
Другие названия
Kohta 18, Almost 18, Snart 18, Demain, 18 ans, Ihan kohta 18, Melkein 18, Zaraz osiemnastka, Почти 18, オールモスト 18