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Через океан
Через океан, 1942: актеры и роли
Across the Pacific
Через океан
1942 / США
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Через океан, 1942: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюстон
John Huston
Винсент Шерман
Vincent Sherman
В ролях
Хамфри Богарт
Humphrey Bogart
Мэри Астор
Mary Astor
Сидни Гринстрит
Sydney Greenstreet
Чарльз Хэлтон
Charles Halton
Виктор Сен Юнг
Victor Sen Yung
Роланд Гот
Ли Танг Фу
Lee Tung Foo
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