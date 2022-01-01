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Через океан Через океан
Киноафиша Фильмы Через океан Через океан, 1942: актеры и роли
Across the Pacific Через океан 1942 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Через океан, 1942: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюстон John Huston Винсент Шерман Vincent Sherman
В ролях
Хамфри Богарт Хамфри Богарт Humphrey Bogart Мэри Астор Mary Astor Сидни Гринстрит Sydney Greenstreet Чарльз Хэлтон Charles Halton Виктор Сен Юнг Victor Sen Yung Роланд Гот Ли Танг Фу Lee Tung Foo
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