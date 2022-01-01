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Зубастики Зубастики
Киноафиша Фильмы Зубастики Зубастики, 1986: актеры и роли
Critters Зубастики 1986 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Зубастики, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Херек Stephen Herek
В ролях
Ди Уоллес-Стоун М. Эммет Уолш Билли Грин Буш Billy Green Bush Скотт Граймз Scott Grimes Надин Ван дер Велде Nadine van der Velde Дон Кит Оппер Don Keith Opper Билли Зейн Билли Зейн Billy Zane
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Главная роль
Главная роль
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