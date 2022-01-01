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Зубастики
Зубастики, 1986: актеры и роли
Critters
Зубастики
1986 / США
6.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Зубастики, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Херек
Stephen Herek
В ролях
Ди Уоллес-Стоун
М. Эммет Уолш
Билли Грин Буш
Billy Green Bush
Скотт Граймз
Scott Grimes
Надин Ван дер Велде
Nadine van der Velde
Дон Кит Оппер
Don Keith Opper
Билли Зейн
Billy Zane
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