Кайт - девочка-убийца, 1998

Несколько лет назад девочка Сава лишилась родителей. Ее опекуном становится бескомпромиссный и циничный полицейский Акаи. Но у него есть на то свои корыстные цели: он воспитывает элиту наемных убийц, очищающих общество от мрази, перед которой закон и правосудие бессильны. Вскоре юная очаровательная Сава становится его невидимым и смертоносным оружием. Для нее нет невыполнимых заданий — мгновенно превращаясь из примерной школьницы в хладнокровного киллера, она начиняет разрывными пулями тела своих жертв, у которых нет ни шанса на выживание. Сава всегда работает одна, поэтому появление нового напарника, ловкого и бесстрашного Обури, резко меняет ее жизнь — внезапно у нее появляется друг и новые, неведомые чувства...