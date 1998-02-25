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Кайт - девочка-убийца
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Kite

Кайт - девочка-убийца, 1998

1998 / Япония
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Несколько лет назад девочка Сава лишилась родителей. Ее опекуном становится бескомпромиссный и циничный полицейский Акаи. Но у него есть на то свои корыстные цели: он воспитывает элиту наемных убийц, очищающих общество от мрази, перед которой закон и правосудие бессильны. Вскоре юная очаровательная Сава становится его невидимым и смертоносным оружием. Для нее нет невыполнимых заданий — мгновенно превращаясь из примерной школьницы в хладнокровного киллера, она начиняет разрывными пулями тела своих жертв, у которых нет ни шанса на выживание. Сава всегда работает одна, поэтому появление нового напарника, ловкого и бесстрашного Обури, резко меняет ее жизнь — внезапно у нее появляется друг и новые, неведомые чувства...

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 25 февраля 1998
Режиссер
Ясуоми Уметсу
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Кайт - девочка-убийца 2 постера
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