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Сатурн 3 Сатурн 3
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Saturn 3

Сатурн 3, 1980

1980 / Великобритания
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

На космической станции «Титан», расположенной под поверхностью третьего спутника Сатурна, работают двое ученых — Адам и Алекс. Их идиллию нарушает прибытие на станцию капитана Джеймса.

Он решил сделать из отдаленной станции полигон для испытания совершенного киборга нового поколения, который сделает его создателя самым могущественным человеком в Солнечной системе. Но первое же испытание киборга показывает, что Джеймс теряет контроль над своим творением, а в обладающем устрашающей мощью роботе заложена программа разрушения…

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 15 февраля 1980
Премьера в мире 15 февраля 1980
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет 10 000 000 GBP
Режиссер
Джон Бэрри
В ролях
Фарра Фосетт
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Эд Бишоп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.2
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
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Постер фильма Сатурн 3 2 постера
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