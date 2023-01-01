Сатурн 3, 1980

На космической станции «Титан», расположенной под поверхностью третьего спутника Сатурна, работают двое ученых — Адам и Алекс. Их идиллию нарушает прибытие на станцию капитана Джеймса.
Он решил сделать из отдаленной станции полигон для испытания совершенного киборга нового поколения, который сделает его создателя самым могущественным человеком в Солнечной системе. Но первое же испытание киборга показывает, что Джеймс теряет контроль над своим творением, а в обладающем устрашающей мощью роботе заложена программа разрушения…