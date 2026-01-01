Джим Фаллон честно зарабатывает на торговле лесом. Лес также находится в сфере интересов общины квакеров, члены которой хотят помешать его бизнесу, используя любые средства. Проблемы возникают одна за другой и жестокое столкновение неизбежно. Предстоит решающая схватка с врагами, в которой герой победит, ведь рядом с ним верные друзья и любимая девушка.
СтранаСША
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска1951
Премьера в мире5 февраля 1952
Дата выхода
1 января 1955
Австрия
12
23 июня 1960
Германия
5 февраля 1952
США
29 февраля 1952
Франция
ПроизводствоWarner Bros.
Другие названия
The Big Trees, El bosque en llamas, Für eine Handvoll Geld, La vallée des géants, Arborii giganţi, Big Trees, Das Tal der Riesen, De stora träden, Floresta Maldita, Il tesoro dei Sequoia, La ley de la fuerza, Los gigantes del bosque, Nagy fák, O Bosque em Chamas, Os Gigantes da Floresta, Suurten metsien miehet, Ta megala dentra, Under Big Trees, Wysokie drzewa, Τα μεγάλα δέντρα, Большие деревья, Големите дървета