Постер фильма Большие деревья
Постер фильма Большие деревья
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
2 постера
Большие деревья

The Big Trees 18+
О фильме

Джим Фаллон честно зарабатывает на торговле лесом. Лес также находится в сфере интересов общины квакеров, члены которой хотят помешать его бизнесу, используя любые средства. Проблемы возникают одна за другой и жестокое столкновение неизбежно. Предстоит решающая схватка с врагами, в которой герой победит, ведь рядом с ним верные друзья и любимая девушка.
Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 5 февраля 1952
Дата выхода
1 января 1955 Австрия 12
23 июня 1960 Германия
5 февраля 1952 США
29 февраля 1952 Франция
Производство Warner Bros.
Другие названия
The Big Trees, El bosque en llamas, Für eine Handvoll Geld, La vallée des géants, Arborii giganţi, Big Trees, Das Tal der Riesen, De stora träden, Floresta Maldita, Il tesoro dei Sequoia, La ley de la fuerza, Los gigantes del bosque, Nagy fák, O Bosque em Chamas, Os Gigantes da Floresta, Suurten metsien miehet, Ta megala dentra, Under Big Trees, Wysokie drzewa, Τα μεγάλα δέντρα, Большие деревья, Големите дървета
Режиссер
Феликс Э. Файст
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Ив Миллер
Патрис Ваймор
Эдгар Баканан
Джон Арчер
Все актеры и съемочная группа
5.7
5.7 IMDb
