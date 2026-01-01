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Постер фильма Индейский воин
5.9
Киноафиша Фильмы Индейский воин
5.9

Индейский воин

, 1955
The Indian Fighter
США / вестерн / 18+
Постер фильма Индейский воин
5.9

О фильме

Орегон. 1870 год. Вождь племени Сиу «Красное облако» любит родной край и не желает присутствия чужаков. Он объявил войну белым переселенцам за то, что те спаивают его племя, выменивая золото на дешевое виски, и хотят захватить золотоносный ручей. Джонни Хоукс, в свое время лучший друг индейцев, возвращается на дикий запад после гражданской войны, с целью вернуться к мирной жизни.

Герой подряжается провести караван переселенцев через земли племени Сиу к плодородным равнинам. Добившись подписания временного мирного договора с вождем пламени, колонисты отправляются в путь. Но среди белых есть недовольные миром, Они делают все возможное, чтобы нарушить договоренность и хитростью выведать золотое месторождение племени.

Из-за их алчности на горной тропе пролита кровь мирных индейцев. В ответ на убийство, вождь поднимает топор войны и, только благодаря силе убеждения Джонни Хоукса, удается остановить новое кровопролитие…

В ролях

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Johnny Hawks
Эльза Мартинелли
Onahti
Уолтер Мэттау
Wes Todd
Диана Дуглас
Susan Rogers
Уолтер Абель
Captain Trask
Лон Чейни мл.
Chivington
Эдуард Франц
Red Cloud
Алан Хейл мл.
Will Crabtree
Элайша Кук-мл.
Briggs
Рэй Тил
Morgan
Режиссер Андре де Тот
Сценарист Бен Хект, Роберт Л. Ричардс, Фрэнк Дэвис
Композитор Franz Waxman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 21 декабря 1955
Дата выхода
20 апреля 1956 Германия
29 июня 1956 Ирландия PG
21 декабря 1955 США
6 июня 1956 Франция
Производство Bryna Productions
Другие названия
The Indian Fighter, Zwischen zwei Feuern, A un paso de la muerte, Indian Fighter, Indijanski borac, L'or des Sioux, La rivière de nos amours, A Um Passo da Morte, Als Vergeltung sieben Kugeln, Asi cengâver, Az indián harcos, I antarsia arhise, Il cacciatore di indiani, Indiański wojownik, Kahden tulen välissä, L'or des Sioux - Rivière de nos Amours, Luptătorul anti-indian, Mellan tvenne eldar, O Caçador de Índios, Pacte d'honor, Pacto de honor, Rivier onzer liefde, Воїн-індіанець, Индейский воин, Индианският боец, 赤い砦

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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