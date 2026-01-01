Орегон. 1870 год. Вождь племени Сиу «Красное облако» любит родной край и не желает присутствия чужаков. Он объявил войну белым переселенцам за то, что те спаивают его племя, выменивая золото на дешевое виски, и хотят захватить золотоносный ручей. Джонни Хоукс, в свое время лучший друг индейцев, возвращается на дикий запад после гражданской войны, с целью вернуться к мирной жизни.



Герой подряжается провести караван переселенцев через земли племени Сиу к плодородным равнинам. Добившись подписания временного мирного договора с вождем пламени, колонисты отправляются в путь. Но среди белых есть недовольные миром, Они делают все возможное, чтобы нарушить договоренность и хитростью выведать золотое месторождение племени.



Из-за их алчности на горной тропе пролита кровь мирных индейцев. В ответ на убийство, вождь поднимает топор войны и, только благодаря силе убеждения Джонни Хоукса, удается остановить новое кровопролитие…