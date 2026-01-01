Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Последний закат
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Последний закат

Последний закат

The Last Sunset 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Среди ковбоев, перегоняющих скот, скрываются убийца и преследующий его шериф. Противники многое узнают друг о друге во время долгого и опасного путешествия, но развязка все же жестока и неизбежна. Интересный психологический сценарий известного драматурга Далтона Трамбо, куда он, правда, намешивает все: от индейцев до кровосмесительства.
Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1961
Премьера в мире 7 июня 1961
Дата выхода
19 июня 1961 Германия 12
7 июня 1961 США
20 апреля 2005 Франция
Бюджет $3 500 000
Производство Brynaprod
Другие названия
The Last Sunset, El Perdido, El último atardecer, Poslední západ slunce, Posledný západ slnka, Posljednji sumrak, Az utolsó napnyugta, Den sista solnedgången, Drijfzand der begeerte, Duelo ao Pôr do Sol, Güneş batarken, L'occhio caldo del cielo, L'últim capvespre, Mannen utan nåd, O Último Por-do-Sol, Ostatni zachód słońca, Poslednji sumrak, Poslednji zalazak, Siste solnedgang, Storm over Rio Grande, Sundown at Crazy Horse, The Day of the Gun, The Hot Eye of Heaven, To teleftaio iliovasilema, Ùltimo atardecer, Ultimul apus de soare, Viimeinen auringonlasku, Последний закат, Последният залез, Последњи залазак сунца/Poslednji zalazak sunca, Последњи сумрак/Poslednji sumrak, ガン・ファイター
Режиссер
Роберт Олдрич
В ролях
Рок Хадсон
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Дороти Мэлоун
Дороти Мэлоун
Джозеф Коттен
Джозеф Коттен
Кэрол Линли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Belle Breckenridge Мне всегда кажется, что именно женщины продолжают жить. Мужчины убивают или гибнут, а женщины их хоронят. Мы — профессиональные выживальщицы.
Кадры из фильма
