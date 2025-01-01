Меню
Постер фильма Военный фургон
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
Военный фургон

Военный фургон

The War Wagon 18+
О фильме

Джон Уэйн играет владельца ранчо Тау Джексона, который хочет сеять смерть при попытке взятия бронированного почтового дилижанса принадлежащего местному «барону» среди скотоводов, который украл все его состояние и облил грязью доброе имя.

Чтобы совершить это ограбление Джексон объединяется в команду со старым актером, полуобразованным индейцем, молодым пьяницей и великолепным стрелком. Получится ли у них?…

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 26 мая 1967
Дата выхода
26 мая 1967 Германия
26 января 1968 Дания
22 декабря 1967 Ирландия G
30 октября 1967 Италия
27 мая 1967 США
12 июня 1967 Франция
Производство Batjac Productions, Marvin Schwartz Productions
Другие названия
The War Wagon, Die Gewaltigen, La caravane de feu, Lucha de gigantes, Asalto al carro blindado, Assalto ao Carro Blindado, Ataque al carro blindado, Borna kola, Carovana di fuoco, Comoara din diligență, delidjan-e atesh, Gigantes em Luta, Guld till El Paso, Harp vagonu, Karo furgonas, Kultaa El Pasoon, Oi akatanikitoi, Pansar-diligensen, Panser-diligencen, Rabold el az aranyat!, Tatakau horo basha, To tøffe gullgravere, Vatrena karavana, Vatreni karavan, Wóz pancerny, Οι ακατανίκητοι, Военният вагон, Военный фургон, 战车, 戦う幌馬車（1967）, 铁甲金车
Режиссер
Берт Кеннеди
В ролях
Джон Уэйн
Джон Уэйн
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Роберт Уокер мл.
Кинен Уинн
Брюс Кэбот
Рейтинг фильма

6.9
12 голосов
6.8 IMDb
Временная петля, война и взросление: 1 из 100 зрителей понял финал «Ходячего замка» правильно
