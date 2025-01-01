Джон Уэйн играет владельца ранчо Тау Джексона, который хочет сеять смерть при попытке взятия бронированного почтового дилижанса принадлежащего местному «барону» среди скотоводов, который украл все его состояние и облил грязью доброе имя.
Чтобы совершить это ограбление Джексон объединяется в команду со старым актером, полуобразованным индейцем, молодым пьяницей и великолепным стрелком. Получится ли у них?…
|26 мая 1967
|Германия
|26 января 1968
|Дания
|22 декабря 1967
|Ирландия
|30 октября 1967
|Италия
|27 мая 1967
|США
|12 июня 1967
|Франция