Цитаты из фильма Письмо трем женам

Цитаты из фильма Письмо трем женам

Mrs. Finney Разве нельзя в этом доме хоть в канун Нового года побыть в мире?
Sadie Ты путаешь с Рождеством. В канун Нового года люди снова начинают убивать друг друга.
George Phipps Цель радиопередач, насколько я понимаю, — доказать народу, что дезодорант приносит счастье... ополаскиватель для рта гарантирует успех, а слабительное привлекает романтику.
Rita Phipps Люди из шоу-бизнеса, понимаешь, такие всегда пьют скотч.
George Phipps Ну, я понимаю, что ты хочешь сказать, но лучше не говори это по-радио. «That kind», а не «those kind».
Rita Phipps Есть мужчины, которые говорят «those kind» и зарабатывают сто тысяч долларов в год.
George Phipps А есть те, кто говорит «руки вверх» и зарабатывают больше. Я на это не рассчитываю.
Porter Hollingsway Ладно. Ладно, ты выиграл. Я выйду за тебя замуж. Как тебе такое?
Lora Mae Hollingsway Спасибо... за ничего.
Porter Hollingsway Что за ответ такой?
Lora Mae Hollingsway Не знаю. Просто захотелось. Вот и всё.
Porter Hollingsway У нас всё будет хорошо, детка. Мы начинаем там, куда большинство браков приходит только через годы — на чистоту. Без фокусов. Увидишь. Ты сделала хороший выбор, Лора Мэй.
Mrs. Finney [входит в комнату] Лора Мэй, дорогая, если я тебе нужна, я буду у Каллаханов играть...
Lora Mae Hollingsway С Новым годом, мама. Мы собираемся пожениться.
Mrs. Finney ...Бинго!
[Она падает в обморок]
Mr. Manleigh Сэди, может, и не осознаёт этого, но хочет она того или нет — её проникают.
George Phipps Хорошо, что она этого не слышала.
Lora Mae Hollingsway [с улыбкой, глядя на форму горничной Сэди] Сэди Дюган, ты что, Бэби Снукс изображаешь?
Sadie Привет, Лора Мэй.
Lora Mae Hollingsway Посмотри на эту шапочку — не дождусь, когда расскажу маме!
Rita Phipps Лора Мэй, сядь, пожалуйста.
Porter Hollingsway Давай, садись.
Sadie Я тоже могу кое-что рассказать твоей маме.
Mrs. Manleigh Эта ситуация просто для настоящей драмы — вы что, родственницы?
Lora Mae Hollingsway Нет, у нас просто была одна гувернантка.
Sadie [смеётся] Убиваешь меня!
Lora Mae Hollingsway [которая только что оделась для свидания] Как я выгляжу?
Sadie На твоём месте я бы побольше показывала, что у меня есть. Может, надеть что-нибудь с бусами.
Lora Mae Hollingsway То, что у меня есть, бус не требует.
Mrs. Finney «Спокойной ночи, дорогая мама, и не жди меня.» Если бы моя дочь когда-нибудь так с нами разговаривала, я бы ей язык вырвала!
Rita Phipps [ставит Сэди на место] И давай расставим всё по местам. Во-первых, когда объявляешь об ужине...
Sadie Я знаю, мне не положено говорить "суп на столе".
Rita Phipps Как я тебе сказала?
Sadie Забыла.
Rita Phipps «Ужин подан»
Sadie [насмешливо] «Ужин подан»
Rita Phipps И не говори это так, будто еда отравлена.
Sadie Вся эта показная мишура только потому, что у нас гости из города.
Rita Phipps Миссис Мэнли — очень важная персона; она заведует множеством радиопрограмм, включая ту, что я пишу.
Rita Phipps Знаешь, что мне нравится в твоей программе? Даже когда я пылесошу, я всё понимаю.
Rita Phipps Большое спасибо.
Deborah Bishop Нет. Подождём. Зачем позволять Эдди портить наш день.
Rita Phipps Не мой день. Эдди ещё ни разу не смогла испортить мой день.
[смотрит на Лору Мэй]
Rita Phipps Я вложила в это достаточно дней?
Дебора Бишоп [пьяная] Кто такой мистер Росс?
Лора Мэй Холлингсвэй [саркастично] Мистер Росс смылся где-то пять лет назад.
Портер Холлингсвэй Ничего подобного, она сама его выставила за дверь.
Лора Мэй Холлингсвэй [спорят] Он вышел за газетой однажды вечером и не вернулся!
Дебора Бишоп Портер говорит, что Эдди Росс — женщина с классом.
Лора Мэй Холлингсвэй А он в классе разбирается так же, как я в навигации!
Sadie Кепка снята. Теперь я похожа на отбивную в штанах.
Mrs. Finney В такое время увольняться — прямо перед Рождеством, когда счета горят, а за холодильник уже пять месяцев не заплачено!
Sadie Нужно решить, что для тебя важнее — чтобы дети были счастливы или чтобы холодильник оплачен.
Deborah Bishop Почему так получается, что рано или поздно, о чём бы мы ни говорили... разговор всё равно сводится к Эдди Росс?
Addie Ross [за кадром] Возможно, потому что если бы вы, девочки, не говорили обо мне, вы бы вообще не говорили.
Lora Mae Hollingsway Я была хорошей женой. Лучшей женой, которую могли купить за твои деньги.
Porter Hollingsway Только наличные и без сдачи.
Lora Mae Hollingsway Разве это не то, чего ты хотел? Разве ты мне не говорил? «На чистоту. Ты заключил хорошую сделку, малыш.» Ты хоть раз задумывался, Портер, что за три с лишним года мы ни разу не сказали друг другу одного слова, даже в шутку?
Porter Hollingsway Для тебя я — кассовый аппарат. Кассовый аппарат не любят.
Lora Mae Hollingsway И я часть твоего товара. Это тоже не любят.
Porter Hollingsway Я попросил тебя выйти за меня, потому что я без ума от тебя.
Lora Mae Hollingsway Ты даже не спросил меня!
Porter Hollingsway Я был хорошим мужем. Ты получила всё, чего хотела.
Lora Mae Hollingsway Если бы ты только спросил меня, если бы ты только заставил меня почувствовать себя женщиной, а не товаром!
Porter Hollingsway Я дал тебе шанс? Всё, что ты показывала — это ценник.
Lora Mae Hollingsway Лора Мэй Холлингсвэй: Кто хочет меня, тот пусть заходит и берет — это не автосервис
Deborah Bishop Ты представляешь, как сильно Лора Мэй в тебя влюблена?
Porter Hollingsway [презрительно] Нет! Насколько?
Deborah Bishop Настолько, что боится тебе сказать, боится, что ты над ней посмеёшься.
Porter Hollingsway Я смеяться? Она не смогла бы сказать это с серьёзным лицом. Лора Мэй влюблена в меня? Ей едва хватает сил, чтобы дождаться своего часа.
Deborah Bishop Дождаться своего часа?
Porter Hollingsway Да, как ренты, пока не созреет. Как игровой автомат, пока не выпадет выигрыш. Вот чего она ждёт. Шанса всё прекратить, забрать своё. «Конец пути. Оплата, пожалуйста». Не рассказывай мне про любовь и Лору Мэй.
Лора Мэй Холлингсвэй [одета так, словно ведёт детей в поход] Не ждите нас слишком скоро — мы, ребята, собираемся побегать за всем, от сардин до волков.
Рита Фиппс [с ехидцей] Волков-то ты уж точно найдёшь, дорогая.
Rita Phipps Извините за мои пальцы.
Porter Hollingsway Как и моя жена. Она из старинной испанской семьи по имени Финни.
Портер Холлингсвей Что ты хочешь, чтобы я сделал — построил тебе личную радиостанцию?
Лора Мэй Холлингсвей Тебе не нужна станция. Просто крикни немного громче.
Lora Mae Hollingsway Ладно, значит я опозорю доброе имя Финни. Подождите, пока снег пойдёт, и выгоните меня на улицу.
Addie Ross Она не будет долго злиться на него. Она слишком сильно его любит. Скоро её охватит самобичевание. Ха-ха! Женщины такие глупые.
Lora Mae Hollingsway У меня есть очень чёткие представления.
Porter Hollingsway Какие именно?
Lora Mae Hollingsway Никогда не было никого особенного. Никого такого.
Porter Hollingsway Уверен, желающих хватало.
Lora Mae Hollingsway Как ты думаешь?
Porter Hollingsway Что ты ждала, когда появится тот единственный.
Lora Mae Hollingsway У меня есть очень чёткие представления.
Porter Hollingsway Каким он должен быть, этот единственный?
Lora Mae Hollingsway Кто захочет жениться на мне больше всего на свете.
Porter Hollingsway Ты совсем не в курсе, как устроены дела.
Lora Mae Hollingsway Возможно, но мои представления твёрды.
Porter Hollingsway Это мужской мир. Да! Увидел, что хочешь — иди и возьми! Такова природа. Вот почему мы сильные, а женщины — слабые. Сильные покоряют и заботятся о слабых. Вот для чего мужчина! Если бы мы учили этому детей, мужчин было бы больше!
Lora Mae Hollingsway Уже поздно. Мне лучше идти домой.
Porter Hollingsway Вызвать тебе такси?
Lora Mae Hollingsway Лучше, чем идти по снегу.
Sadie Слушай, я не учу тебя учить. Не учи меня уток.
Sadie Тебе не стоит так бегать. Ты можешь заработать туберкулёз.
Rita Phipps [вставая из-за стола в загородном клубе, чтобы пойти танцевать] Давай начнём, Джордж — что-то мне подсказывает, что это будет ОЧЕНЬ интересный вальс.
Leo [доставляя посылку] Отлично пахнет.
Sadie Dugan Хотелось бы, чтобы про тебя тоже так сказали.
George Phipps Иди сюда. Садись на минуту.
[Джордж и Рита садятся]
George Phipps Слушай, Ри, давай отбросим мою тошноту от мысли работать на Мэнлейнов. Отбросим мои личные симпатии и антипатии — они не важны. Я готов признать, что для большинства моих сограждан я немного смешной персонаж: образованный человек.
Rita Phipps Никто не просит тебя перестать им быть. Подумай, какую пользу ты мог бы принести; может, поднять планку?
George Phipps Коммерческое радио? Как там говорят, "Жди смеха?"
[Рита вздыхает]
George Phipps Я учитель. Это даже хуже, чем быть интеллектуалом. Учителя — не только смешные, они часто голодны и холодны в этой самой богатой стране на свете.
Rita Phipps И тысячи увольняются каждый год, чтобы найти работу с нормальной зарплатой.
George Phipps К сожалению, это правда.
Rita Phipps Тогда почему не ты?
George Phipps Потому что я не представляю себя ни в чём другом!
[Рита снова вздыхает]
George Phipps Как ты думаешь, что случится, если мы все уйдём? Кто будет учить детей? Кто откроет им умы и сердца для настоящих чудес человеческого духа, прошлого и настоящего? Радио-спонсоры? Комиксы? Мне в этом смысле повезло больше, чем многим. Даже без твоей зарплаты нам удавалось держаться на плаву.
Rita Phipps Это довольно тяжело, когда вода ласкает подбородок.
George Phipps И именно в этом ты очень помогла. Ты сделала всё гораздо легче для нас обоих. Признаю, иногда это задевало моё мужское эго.
Rita Phipps И твоё чрезмерно развитое чувство вкуса и разборчивости, которое, по-видимому, ничем не уступает Адди Росс!
George Phipps Давай не будем тащить Адди в это.
Rita Phipps Мне надоели вкус и разборчивость!
George Phipps Ты несёшь чепуху!
Rita Phipps Меня достала твоя благородность, мудрость, превосходство и твое презрение ко мне и ко всему, что я пытаюсь сделать!
George Phipps Ты говоришь ерунду.
Rita Phipps Всё, что я говорю, — ерунда!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Телма Риттер
Thelma Ritter
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Энн Сотерн
Ann Sothern
Пол Дуглас
Paul Douglas
Линда Дарнелл
Linda Darnell
Хобарт Кавано
Hobart Cavanaugh
Флоренс Бейтс
Florence Bates
Джинн Крейн
Jeanne Crain
Селеста Холм
Celeste Holm
