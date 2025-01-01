Lora Mae Hollingsway
Я была хорошей женой. Лучшей женой, которую могли купить за твои деньги.
Porter Hollingsway
Только наличные и без сдачи.
Lora Mae Hollingsway
Разве это не то, чего ты хотел? Разве ты мне не говорил? «На чистоту. Ты заключил хорошую сделку, малыш.» Ты хоть раз задумывался, Портер, что за три с лишним года мы ни разу не сказали друг другу одного слова, даже в шутку?
Porter Hollingsway
Для тебя я — кассовый аппарат. Кассовый аппарат не любят.
Lora Mae Hollingsway
И я часть твоего товара. Это тоже не любят.
Porter Hollingsway
Я попросил тебя выйти за меня, потому что я без ума от тебя.
Lora Mae Hollingsway
Ты даже не спросил меня!
Porter Hollingsway
Я был хорошим мужем. Ты получила всё, чего хотела.
Lora Mae Hollingsway
Если бы ты только спросил меня, если бы ты только заставил меня почувствовать себя женщиной, а не товаром!
Porter Hollingsway
Я дал тебе шанс? Всё, что ты показывала — это ценник.