George Phipps Иди сюда. Садись на минуту.

[Джордж и Рита садятся]

George Phipps Слушай, Ри, давай отбросим мою тошноту от мысли работать на Мэнлейнов. Отбросим мои личные симпатии и антипатии — они не важны. Я готов признать, что для большинства моих сограждан я немного смешной персонаж: образованный человек.

Rita Phipps Никто не просит тебя перестать им быть. Подумай, какую пользу ты мог бы принести; может, поднять планку?

George Phipps Коммерческое радио? Как там говорят, "Жди смеха?"

[Рита вздыхает]

George Phipps Я учитель. Это даже хуже, чем быть интеллектуалом. Учителя — не только смешные, они часто голодны и холодны в этой самой богатой стране на свете.

Rita Phipps И тысячи увольняются каждый год, чтобы найти работу с нормальной зарплатой.

George Phipps К сожалению, это правда.

Rita Phipps Тогда почему не ты?

George Phipps Потому что я не представляю себя ни в чём другом!

[Рита снова вздыхает]

George Phipps Как ты думаешь, что случится, если мы все уйдём? Кто будет учить детей? Кто откроет им умы и сердца для настоящих чудес человеческого духа, прошлого и настоящего? Радио-спонсоры? Комиксы? Мне в этом смысле повезло больше, чем многим. Даже без твоей зарплаты нам удавалось держаться на плаву.

Rita Phipps Это довольно тяжело, когда вода ласкает подбородок.

George Phipps И именно в этом ты очень помогла. Ты сделала всё гораздо легче для нас обоих. Признаю, иногда это задевало моё мужское эго.

Rita Phipps И твоё чрезмерно развитое чувство вкуса и разборчивости, которое, по-видимому, ничем не уступает Адди Росс!

George Phipps Давай не будем тащить Адди в это.

Rita Phipps Мне надоели вкус и разборчивость!

George Phipps Ты несёшь чепуху!

Rita Phipps Меня достала твоя благородность, мудрость, превосходство и твое презрение ко мне и ко всему, что я пытаюсь сделать!

George Phipps Ты говоришь ерунду.