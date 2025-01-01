Меню
Cassandra Но мечты — как наркотик: волшебство быстро проходит, а боль становится острее ножей.
Stephen Colley [о том, что за ним присматривает взрослая женщина] Она за мной присматривает, понимаешь. С одеждой и всем таким. К тому же, меня не напрягает другая часть этого дела. Это как играть в кино.
Cassandra Только как понять, когда ты играешь, а когда — нет?
Simon Ты всегда была мудрее своих лет.
Cassandra Нет, я такой не была. Я была сознательно наивной.
Cassandra Отец. «Иаков, борющийся с ангелом» — это была замечательная, новаторская книга. Сразу же продолжения не ожидалось!
James Mortmain Что значит?
Cassandra Значит, оно будет!
James Mortmain Сколько тебе лет?
Cassandra Семнадцать.
James Mortmain И ты всё ещё веришь в сказки.
Cassandra Ни одно полотенце в мире не стоит того, чтобы выходить замуж за бородатого мужика, которого ненавидишь.
Topaz Mortmain Он был в Лондоне с ней — Элспет. У них была встреча. В Британском музее!
James Mortmain Элспет — моя покровительница! Мы занимались исследованием!
Topaz Mortmain [С усмешкой] В этом месте только и делают, что назначают встречи. Я сама туда ходила, когда была замужем за Эдуардо... в комнате мумий!
Cassandra Я говорила, что никогда не влюблюсь; я говорила, что любовь — убийственная штука; и это так, а я лечу в облаках.
[первые слова]
Кассандра Пишу это, сидя в кухонной раковине.
Cassandra Это кризис, Саймон, а не угроза.
Thomas Хорошо, что ты так зол — направь эту ярость!
Cassandra Я выгляжу гораздо симпатичнее, когда не стою рядом с Роуз.
Cassandra Я посадила собственного отца обратно в тюрьму.
Thomas Не волнуйся, Топаз. Роуз увлекается оккультизмом.
Topaz Mortmain Ах, ну что ж, старания заслуживают похвалы.
Rose Разве ты не понимаешь? Саймон должен сделать мне предложение сейчас, прежде чем он встретит кого-то другого — или узнает меня получше.
Aubrey Fox-Cotton Что-то гасит ваш огонь, миссис Мортмейн.
Mother [про себя] Мой огонь гаснет, когда в нём нет нужды...
[последние слова]
Cassandra [рассказ] Но всё же лучше знать боль, чем вообще не знать страданий... ничему не научиться. Осталась только последняя страница. Я заполню её словами из одного слога. Я люблю. Я любила. Я буду любить.
Rose Ну, я больше не появлюсь.
James Mortmain Я глава этого дома. Мне положено уважение!
Cassandra Тебя не уважают. Тебя потакают.
Cassandra Ты чувствуешь запах подснежников?
Rose Я чувствую запах рая.
Cassandra [о Саймоне] Ты же его не любишь, правда?
Rose Нет. Думаю, что нет. Жаль, правда.
Cassandra Ну... хочешь, я ему скажу?
Rose Сказать что? Я всё равно выйду за него замуж.
Cassandra Это ужасно, ужасно!
Cassandra Раньше я была сознательно наивной.
Rose Ты не можешь уходить сейчас! Что я людям скажу?
Cassandra Ты уже живёшь во лжи, Роуз. Говори им всё, что захочешь. А потом иди домой и считай свои персиковые полотенца.
Neil Cotton Почему вы все в зелёном?
[первые строки]
Кассандра [рассказ] Я много раз переживала этот день заново. Погода всегда безупречна, как и настроение отца. Это золотое воспоминание, и я ему не доверяю. Я ищу хоть одну чёрную тучу в небе, какое-то предчувствие грядущего, но не нахожу ни единой зацепки.
Cassandra Это всё, на что ты себя оцениваешь?
Topaz Mortmain Это то, чем я должна оставить свой след.
Cassandra Ты уже оставила след у нас! У Томаса. И у Розы. И у меня.
Topaz Mortmain Но я не твоя мать.
Rose Я бы вышла замуж даже за шимпанзе, если бы у него были деньги!
