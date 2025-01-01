CassandraНо мечты — как наркотик: волшебство быстро проходит, а боль становится острее ножей.
Stephen Colley[о том, что за ним присматривает взрослая женщина]Она за мной присматривает, понимаешь. С одеждой и всем таким. К тому же, меня не напрягает другая часть этого дела. Это как играть в кино.
CassandraТолько как понять, когда ты играешь, а когда — нет?
Mother[про себя]Мой огонь гаснет, когда в нём нет нужды...
[последние слова]
Cassandra[рассказ]Но всё же лучше знать боль, чем вообще не знать страданий... ничему не научиться. Осталась только последняя страница. Я заполню её словами из одного слога. Я люблю. Я любила. Я буду любить.
Кассандра[рассказ]Я много раз переживала этот день заново. Погода всегда безупречна, как и настроение отца. Это золотое воспоминание, и я ему не доверяю. Я ищу хоть одну чёрную тучу в небе, какое-то предчувствие грядущего, но не нахожу ни единой зацепки.