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Я захватываю замок
Я захватываю замок, 2003: актеры и роли
I Capture the Castle
Я захватываю замок
2003 / Великобритания
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Я захватываю замок, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Файвелл
Tim Fywell
В ролях
Ромола Гарай
Romola Garai
Генри Томас
Henry Thomas
Роуз Бирн
Rose Byrne
Билл Найи
Bill Nighy
Тара Фитцджеральд
Tara Fitzgerald
Марк Блукас
Marc Blucas
Генри Кавилл
Henry Cavill
Шинед Кьюсак
Sinéad Cusack
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Переводчик
Рецензия
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