Киноафиша Фильмы В тылу врага Цитаты из фильма В тылу врага

Цитаты из фильма В тылу врага

Stackhouse Нам нельзя летать в этом секторе, Крис. Командование будет в ярости.
Chris Burnett Слушай, мы на разведке, так давай что-нибудь разведаем.
Admiral Reigart Пойдём спасать нашего парня!
Admiral Reigart [твёрдо говорит с Бёрнеттом по рации] Бёрнетт!
[пауза]
Admiral Reigart Ноль-шесть, тебя сбили, жизнь — жёсткая штука. Ты — боевой летчик! Начинай вести себя как один из них! Помни своё обучение, держи дистанцию от преследователей. Уклоняйся, выживай — и мы заберём тебя домой! Понял? Мы ОБЯЗАТЕЛЬНО заберём тебя домой!
Capt. Rodway, USMC У каждого своя работа. Я — морпех, а значит, занимаюсь серьёзными делами. А ты — морской лётчик. Твоя работа — сидеть здесь и... есть желе.
Chris Burnett [Бернетт передаёт Рейгарду доказательства с фотографиями массовых захоронений, которые сделали Бернетт и Стэкхаус] Вот почему они убили Стэкхауса!
Chris Burnett Чёрт побери! Нас засекли!
Chris Burnett [после того, как вертолет, отправленный спасать Бёрнетта, уходит после отмены миссии по его спасению] Да не может быть!
Master Chief Tom O'Malley [Райгарт принимает окончательное решение спасти Бернетта, несмотря на приказ] За это ты потеряешь командование.
Admiral Reigart Так тому и быть! Я не позволю этому парню погибнуть там, пока мы сидим на этом корабле!
Admiral Reigart [для Бёрнетта] Если мы не стоим на якоре в заливе Сан-Диего, ты уже воюешь, как только ступаешь на эту лодку.
Chris Burnett [Бернет узнает, что его и Стэкхауса отправляют на разведывательную миссию над Боснией] Сын п###а!
[Стэкхаус подходит к Бернету]
Chris Burnett [Про адмирала Рейгарта] Видел это? Он отправил нас на каникулярную миссию! Чёрт возьми!
Stackhouse Да ну, смотри с другой стороны — хоть полетаем, да?
Chris Burnett Да, во время одного хорошего обеда в году — почти как будто он нас не любит.
Stackhouse [Шутливо] Нет, ты. Не я. Ты.
[LAST TITLE CARDS] [ПОСЛЕДНИЕ ТИТРЫ] : Вместо этого он решил уйти на пенсию с уважением и благодарностью мужчин и женщин, служивших под его командованием
Stackhouse Мы опять катимся в никуда, стоящее миллионы налогоплательщикам США.
Babic Здесь небезопасно. Мы должны двигаться дальше.
Chris Burnett Нет, иди ты. Они убили моего пилота, потому что мы сфотографировали могилы, и я знаю, где они. Я их найду, чтобы он не умер зря.
[Подходит к Бабичу и хлопает его по спине]
Chris Burnett Не следуй за мной, тут безопаснее.
[Бернетт уходит, а Бабич удаляется]
Chris Burnett Все думают, что им выпадет шанс дать фашисту по морде в Нормандии, но такие времена прошли. Их давно нет.
Chris Burnett [Бернетт прибывает в назначенную точку эвакуации]
[По радио]
Chris Burnett Альфа Виски, это Зиро-Шесть, приём.
Admiral Reigart [По радио] Зиро-Шесть, слушаю.
Chris Burnett Зиро-Шесть на точке сбора три, в режиме ожидания.
Admiral Reigart Зиро-Шесть, свежие данные — ваша текущая позиция непригодна для посадки. Готовьтесь принять новые координаты встречи.
Chris Burnett Повторите последнее, я на точке встречи.
Admiral Reigart Вам нужно добраться до безопасной зоны. Новая точка — Кадиллак, Канада 1-5, Вирджиния 2-0, для эвакуации.
Admiral Reigart [Бернетт смотрит на карту и понимает, что новая точка эвакуации находится в милях от его позиции] Нет. Отрицательно, отрицательно! Я не понимаю. Почему эта точка непригодна для посадки? Я готов! Повторяю, я готов, СЕЙЧАС!
[LAST TITLE CARDS] [ПОСЛЕДНИЕ ЗАГОЛОВКИ] : Адмирал Лесли Рейгарт потерял командование своим боевым соединением
[LAST TITLE CARDS] [ПОСЛЕДНИЕ ТИТРЫ] : Его перевели на «административную» работу в Вашингтоне
Bazda [Базда и Локар смотрят, как сербский генерал Ратко Младич выражает уверенность в Синсиннатских соглашениях, направленных на сохранение мира в Боснии. Все последующие персонажи говорят на сербском] Трус. Он умиротворяет этих людей, и зачем? Потому что они оккупируют нашу страну?
Miroslav Lokar Он политик, Базда.
Serb General [На английском] Я приветствую объявление о выводе НАТО из региона.
Bazda Он говорит нам держать мусульман на расстоянии. Потом заявляет всему миру, что мы не выстрелим ни разу.
Miroslav Lokar Мы не можем воевать со всеми сразу. Думай. Меньше эмоций. Жить будешь дольше.
Admiral Reigart Наш человек упал в тылу врага, так в чём, чёрт возьми, проблема?
Admiral Piquet [Крича] Ты понимаешь, какой ущерб этот инцидент может нанести мирному процессу?
Admiral Reigart Всё, что я знаю, адмирал, — американский народ хочет вернуть своего пилота.
Admiral Piquet Точно! Американцам важны только свои проклятые пилоты! А что будет, когда снова начнётся бой? Вернётся ли Америка с войсками, чтобы остановить большую войну? Нет, ты не контролируешь эту мелочь, да? Возможно, сегодня ты и спас своего человека, Рейгарт, и я подчёркиваю «возможно», но завтра рискуешь жизнями тысяч.
Stackhouse [На территории Боснии после катапультирования] Ты думаешь, они видели, как мы катапультировались?
Chris Burnett [Доставая рацию] Мы вряд ли доживём, чтобы узнать это. Рейгарт будет очень любопытен, что случилось с его самолётом за 40 миллионов.
Chris Burnett [Рейгарту] Сэр, я записывался летчиком-истребителем. Не хотел быть копом. И уж точно не хотел патрулировать район, который никому не нужен.
Chris Burnett Вы оптимист, сэр. Я думал, вы ворчун.
Chris Burnett Золотое Гнездо, Архангел Ноль-Шесть! Мы вступили в бой!
[LAST TITLE CARDS] [ПОСЛЕДНИЕ ТИТРЫ] : Фотографические доказательства, которые он обнаружил, привели к аресту и осуждению Мирослава Локара за многочисленные военные преступления, включая геноцид.
[LAST TITLE CARDS] [ПОСЛЕДНИЕ ТИТРЫ] : Крис Бёрнетт остался служить в ВМФ
Admiral Reigart У тебя всё ещё есть сапоги, да, ковбой?
Chris Burnett Понял. Они были привязаны.
Chris Burnett [преследуют зенитные ракеты] Отсеки! Отсеки! Отсеки!
Admiral Reigart Ты не имеешь ни малейшего представления о службе своей стране.
Chris Burnett Я не знаю, вы скажите, сэр?
Мирослав Локар [Стэкхаус допрашивается после того, как его захватили сербские войска] Ты один?
Стэкхаус Верно.
Крис Бёрнетт [Сербские войска вместе с Локаром уходят, Стэкхаус под присмотром Саши. Бёрнетт наблюдает с ближайшего холма и видит, как Саша расстреливает Стэкхауса]
[Крик]
Крис Бёрнетт НЕТ!
[Саша смотрит на холм, где находится Бёрнетт. Поняв, что он выдал своё расположение, Бёрнетт начинает бежать]
Саша [Свистит сербским войскам неподалёку и кричит по-сербски, начинает стрелять] Там ещё один!
Базда [На сербском] Огонь по холмам!
[Сербские войска начинают стрелять по Бёрнетту, когда он пытается бежать]
Sasha [На сербском] У меня есть 48 часов, друг мой. Посмотрим, кто дольше продержится.
Chris Burnett [По радио] Архангел уничтожен, я в бегах!
Bazda [Базда случайно наступает на мину, пока он и Саша ищут Бернетта]
[к Саше, говорит на сербском]
Bazda Помоги мне.
Sasha [Достает пистолет, целится в Базду, говорит на сербском] Не двигайся. Очень тихо.
Bazda [Саша осторожно уходит, говорит на сербском] Помогите! ПОМОГИТЕ!
[Саша пожимает плечами Базде и уходит с места события]
Ejup Локар снова сюда вернулся, всех убивает.
Babic Правда. Локар всех убил. Детей и женщин. Закопал их в холмах.
Chris Burnett В холмах? Да! Я видел их, видел могилы!
[Бернетт видит во флэшбэке массовые захоронения, которые он видел ранее]
Chris Burnett Да! Я видел их! Видел тела в холмах. Скажите им, я — американец! Я на вашей стороне!
Stackhouse [Бернетт и Стэкхаус обсуждают письмо, в котором Бернетт выразил желание уйти из флота] О’Мэлли сказал, что ты забросил своё письмо, он мне врет, да?
Chris Burnett Нет, он говорит правду.
Stackhouse Так ты собираешься распустить группу? Отлично. Слушай, Крис, я думал, ты шутишь насчёт ухода. Ты хочешь сказать, что мне надо искать другого штурмана? Вот как?
Chris Burnett Я больше не могу. Я закончил, извини.
Chris Burnett Куда мы едем?
Babic Хац.
Chris Burnett Хац? Это хорошо. Хорошо.
[Следующая сцена показывает, как грузовик, на котором едут двое мужчин, въезжает в Хац — зону боевых действий]
[Последние слова]
Крис Бёрнетт [На борту вертолёта после спасательной миссии] Эй, адмирал! Вы держите моё письмо. Хочу его обратно!
Адмирал Райгарт Думаю, я его найду!
[Райгарт отдаёт Бёрнетту письмо. Бёрнетт мнет письмо, в котором выражал намерение уйти из флота. Остальные члены экипажа смотрят с радостью и улыбкой. Включается песня «Rescue Blues» Райана Адамса]
Chris Burnett [по радио Райгарду] Сэр, мне не следовало оставлять Стэкхауса.
Capt. Rodway, USMC [после того, как услышал новости о том, что Бернетт погиб] Чёрт побери! Его убили, а мы ничего не сделали! Мы ничего не сделали!
Master Chief Tom O'Malley Капитан!
Capt. Rodway, USMC [спокойно] Мы ничего не сделали.
Admiral Reigart Вам стоит радоваться, что вы не посреди боя, лейтенант. С таким отношением вы долго не протянете.
Chris Burnett Сэр, при всём уважении, я отдал флоту семь хороших лет. Думаю, я служил своей стране.
Admiral Piquet Адмирал, что там происходит?
Admiral Reigart Сбит F-18 над южной Боснией. Один пилот, вероятно, погиб.
Admiral Piquet Кто санкционировал миссию по поиску и спасению?
Admiral Reigart Я.
Admiral Piquet Отменяйте. Отбой, адмирал.
Admiral Reigart Похоже, я был недостаточно ясен! У нас пилоты на земле! Один, скорее всего, уже мёртв!
Admiral Piquet Адмирал, я лично разговаривал с боснийскими военными командирами, и они уверяют, что сбитие было совершено отщепенцами вне их контроля, пытающимися сорвать мирный процесс.
Admiral Reigart Ну конечно, они так и скажут.
Admiral Piquet Они также утверждают, адмирал, что ваш самолёт был далеко от места миссии.
Admiral Reigart Да, ну...
Admiral Piquet Если мы туда полетим, будет полный п##дец, и весь договор рухнет.
Admiral Reigart Адмирал, Бернетт говорит, что сербские войска убили его пилота!
Admiral Piquet Ваш пилот — эксперт по Боснии? Может отличить форму серба, хорвата и мусульманина? Потому что я не могу, а здесь служу уже пять лет.
