Bazda [Базда и Локар смотрят, как сербский генерал Ратко Младич выражает уверенность в Синсиннатских соглашениях, направленных на сохранение мира в Боснии. Все последующие персонажи говорят на сербском] Трус. Он умиротворяет этих людей, и зачем? Потому что они оккупируют нашу страну?

Miroslav Lokar Он политик, Базда.

Serb General [На английском] Я приветствую объявление о выводе НАТО из региона.

Bazda Он говорит нам держать мусульман на расстоянии. Потом заявляет всему миру, что мы не выстрелим ни разу.