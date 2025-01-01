Admiral ReigartНоль-шесть, тебя сбили, жизнь — жёсткая штука. Ты — боевой летчик! Начинай вести себя как один из них! Помни своё обучение, держи дистанцию от преследователей. Уклоняйся, выживай — и мы заберём тебя домой! Понял? Мы ОБЯЗАТЕЛЬНО заберём тебя домой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Rodway, USMCУ каждого своя работа. Я — морпех, а значит, занимаюсь серьёзными делами. А ты — морской лётчик. Твоя работа — сидеть здесь и... есть желе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Burnett[Бернетт передаёт Рейгарду доказательства с фотографиями массовых захоронений, которые сделали Бернетт и Стэкхаус]Вот почему они убили Стэкхауса!
Admiral ReigartВам нужно добраться до безопасной зоны. Новая точка — Кадиллак, Канада 1-5, Вирджиния 2-0, для эвакуации.
Admiral Reigart[Бернетт смотрит на карту и понимает, что новая точка эвакуации находится в милях от его позиции]Нет. Отрицательно, отрицательно! Я не понимаю. Почему эта точка непригодна для посадки? Я готов! Повторяю, я готов, СЕЙЧАС!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[LAST TITLE CARDS][ПОСЛЕДНИЕ ЗАГОЛОВКИ]: Адмирал Лесли Рейгарт потерял командование своим боевым соединением
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[LAST TITLE CARDS][ПОСЛЕДНИЕ ТИТРЫ]: Его перевели на «административную» работу в Вашингтоне
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bazda[Базда и Локар смотрят, как сербский генерал Ратко Младич выражает уверенность в Синсиннатских соглашениях, направленных на сохранение мира в Боснии. Все последующие персонажи говорят на сербском] Трус. Он умиротворяет этих людей, и зачем? Потому что они оккупируют нашу страну?
Serb General[На английском] Я приветствую объявление о выводе НАТО из региона.
BazdaОн говорит нам держать мусульман на расстоянии. Потом заявляет всему миру, что мы не выстрелим ни разу.
Miroslav LokarМы не можем воевать со всеми сразу. Думай. Меньше эмоций. Жить будешь дольше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Admiral ReigartНаш человек упал в тылу врага, так в чём, чёрт возьми, проблема?
Admiral Piquet[Крича]Ты понимаешь, какой ущерб этот инцидент может нанести мирному процессу?
Admiral ReigartВсё, что я знаю, адмирал, — американский народ хочет вернуть своего пилота.
Admiral PiquetТочно! Американцам важны только свои проклятые пилоты! А что будет, когда снова начнётся бой? Вернётся ли Америка с войсками, чтобы остановить большую войну? Нет, ты не контролируешь эту мелочь, да? Возможно, сегодня ты и спас своего человека, Рейгарт, и я подчёркиваю «возможно», но завтра рискуешь жизнями тысяч.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stackhouse[На территории Боснии после катапультирования]Ты думаешь, они видели, как мы катапультировались?
Chris Burnett[Доставая рацию]Мы вряд ли доживём, чтобы узнать это. Рейгарт будет очень любопытен, что случилось с его самолётом за 40 миллионов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Burnett[Рейгарту]Сэр, я записывался летчиком-истребителем. Не хотел быть копом. И уж точно не хотел патрулировать район, который никому не нужен.