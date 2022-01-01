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Побег из Лос-Анджелеса Побег из Лос-Анджелеса
Киноафиша Фильмы Побег из Лос-Анджелеса Побег из Лос-Анджелеса, 1996: актеры и роли
Escape from L.A. Побег из Лос-Анджелеса 1996 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Побег из Лос-Анджелеса, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер Джон Карпентер John Carpenter
В ролях
Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell А.Дж. Ленджер Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Жорж Коррафас Georges Corraface Стейси Кич Стейси Кич Stacy Keach Мишель Форбс Michelle Forbes Пэм Гриер Пэм Гриер Pam Grier
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Главная роль
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