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В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь
It Rained All Night the Day I Left
В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь, 1980
1980 / Канада / Франция / Израиль
4.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
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4.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1980
Премьера в мире
5 августа 1980
Возраст
18+
Бюджет
5 000 000 CAD
Режиссер
Николас Жесснер
В ролях
Тони Кертис
Луис Госсет мл.
Джон Вернон
Лиза Ланглуа
Гай Хоффман
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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12
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