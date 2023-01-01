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В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь
Киноафиша Фильмы В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь
It Rained All Night the Day I Left

В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь, 1980

1980 / Канада / Франция / Израиль
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 5 августа 1980
Возраст 18+
Бюджет 5 000 000 CAD
Режиссер
Николас Жесснер
В ролях
Тони Кертис
Тони Кертис
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
Джон Вернон
Лиза Ланглуа
Гай Хоффман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В день, когда я ушел, всю ночь шел дождь 2 постера
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