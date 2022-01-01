Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кто была та леди? Кто была та леди?
Киноафиша Фильмы Кто была та леди? Кто была та леди?, 1960: актеры и роли
Who Was That Lady? Кто была та леди? 1960 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кто была та леди?, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Сидни George Sidney
В ролях
Тони Кертис Тони Кертис Tony Curtis Дин Мартин Дин Мартин Dean Martin Джанет Ли Джанет Ли Janet Leigh Джеймс Уитмор Джеймс Уитмор James Whitmore Джон МакИнтайр John McIntire Барбара Николс Barbara Nichols Ларри Китинг Larry Keating
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши