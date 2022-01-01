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Кайл Шмид
Кайл Шмид
Kyle Schmid
О персоне
Фильмография
Кайл Шмид
Kyle Schmid
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Дата рождения
3 августа 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Кайла Шмида
Родился 3 августа 1984 года. Миссисага, Онтарио, Канада.
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Фильмография Кайла Шмида
10 минут спустя
триллер, криминал, детектив
2019, Канада / США
3.0
Оттепель
ужасы, фантастика
2009, Канада
5.0
Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди
боевик
2008, США
5.0
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