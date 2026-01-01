В 70-е годы XIX века лучшим оружием на Диком Западе считалась многозарядная винтовка «винчестер «73» образца 1873 года, и многие стрелки готовы были пойти на все, чтобы завладеть этим оружием… Отчаянный Лин МакЭдам, преследуя убийцу своего отца, приезжает в Додж-сити со своим другом Джонни по прозвищу «Высокий клинок».
Город празднует День независимости США, под зорким, отеческим взглядом шерифа Уайатта Эрпа, который собирает пистолеты у обвешанных оружием чужаков и складывает их в своей конторе на время торжеств. В честь праздника в городке объявляется соревнование на лучшего стрелка, победитель которого получит уникальный (один на тысячу) «винчестер «73». Лин заходит в местный салун и заказывает выпивку.
Неожиданно, уголком глаза, он замечает «Голландца» Хенри Брауна — своего злейшего врага. Героям предстоит соревноваться в меткости на празднике города за лучший винчестер страны. МакЭдаму удается победить «Голландца» и получить дорогую винтовку, но раздосадованный Хенри нападает на победителя и забирает винчестер. Обозленный Лин начнет преследовать похитителя винтовки…
|1 января 1951
|Бразилия
|6 июля 1950
|Великобритания
|9 февраля 1951
|Германия
|19 января 1951
|Ирландия
|PG
|9 февраля 1951
|Нидерланды
|12
|16 мая 1952
|Португалия
|M/12
|12 июля 1950
|США