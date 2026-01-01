Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Винчестер 73
Постер фильма Винчестер 73
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Винчестер 73

Винчестер 73

Winchester '73 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 70-е годы XIX века лучшим оружием на Диком Западе считалась многозарядная винтовка «винчестер «73» образца 1873 года, и многие стрелки готовы были пойти на все, чтобы завладеть этим оружием… Отчаянный Лин МакЭдам, преследуя убийцу своего отца, приезжает в Додж-сити со своим другом Джонни по прозвищу «Высокий клинок».

Город празднует День независимости США, под зорким, отеческим взглядом шерифа Уайатта Эрпа, который собирает пистолеты у обвешанных оружием чужаков и складывает их в своей конторе на время торжеств. В честь праздника в городке объявляется соревнование на лучшего стрелка, победитель которого получит уникальный (один на тысячу) «винчестер «73». Лин заходит в местный салун и заказывает выпивку.

Неожиданно, уголком глаза, он замечает «Голландца» Хенри Брауна — своего злейшего врага. Героям предстоит соревноваться в меткости на празднике города за лучший винчестер страны. МакЭдаму удается победить «Голландца» и получить дорогую винтовку, но раздосадованный Хенри нападает на победителя и забирает винчестер. Обозленный Лин начнет преследовать похитителя винтовки…

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1950
Премьера в мире 7 июня 1950
Дата выхода
1 января 1951 Бразилия
6 июля 1950 Великобритания
9 февраля 1951 Германия
19 января 1951 Ирландия PG
9 февраля 1951 Нидерланды 12
16 мая 1952 Португалия M/12
12 июля 1950 США
Сборы в мире $3 172
Производство Universal Pictures
Другие названия
Winchester '73, Winchester 73, Винчестер 73, A 73-as winchester, I karabina fantasma, Montana Winchester, Súng Trường 73, Vinčester 73, Vinčesteris '73, Winchester '73 - kohtalon ase, Η καραμπίνα φάντασμα, Уинчестър '73, ウィンチェスター銃'73
Режиссер
Энтони Манн
В ролях
Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
Шелли Уинтерс
Дэн Дюрьи
Стефен МакНалли
Чарльз Дрэйк
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Винчестер 73
Дестри снова в седле 7.6
Дестри снова в седле (1939)
Бабетта идет на войну 6.3
Бабетта идет на войну (1959)
Большая страна 7.9
Большая страна (1958)
Перестрелка в О.К. Коралл 7.2
Перестрелка в О.К. Коралл (1957)
Вера Круз 7.0
Вера Круз (1954)
Красная река 7.8
Красная река (1948)
Моя дорогая Клементина 7.8
Моя дорогая Клементина (1946)
Симаррон 6.4
Симаррон (1960)
Сьерра 6.5
Сьерра (1950)
Самый меткий 7.6
Самый меткий (1976)
Охотники за скальпами 6.8
Охотники за скальпами (1968)

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше