Joseph Lee [идёт позади Джо Басса и его лошади] А как же я, сэр?

Joe Bass Я просто продам тебя тому, кто даст больше.

Joseph Lee А вы не могли бы продать меня команчам, сэр?

Joe Bass Похоже, у вас есть странная неприязнь к службе белокожим!

Joseph Lee Я не хочу быть узколобым. Могу спросить, как вас зовут, сэр?

Joe Bass Джо Бас.

Joseph Lee Ну, мистер Бас, вы не могли бы считать меня пойманным команчем?

Joe Bass [и Джо Бас, и его лошадь оборачиваются и делают "тайк"]

Joseph Lee Я пришёл сюда на своих двоих, по сравнению с этими команчами. Моей целью было обойти юг, дойти до Мексики. У мексиканцев закон против рабства, и раз эти индейцы поймали меня у других индейцев, теперь я имею полное индейское гражданство.

Joe Bass Джозеф Ли, ты когда-нибудь учил законы?

Joseph Lee Нет, сэр.