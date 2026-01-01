Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Охотники за скальпами
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Охотники за скальпами

Охотники за скальпами

The Scalphunters 18+
О фильме

В представлении, полном огня и винных паров, Берт Ланкастер исполняет роль Джо Басса, бывалого охотника за пушниной. С трудом добытые им шкурки легко уместились в связке его «приятеля» Кайовы, а взамен Джо получил беглого раба Осси Дэвиса. Срок повинности раба зависит от решения городского судьи Джозефа.

И как только раб окажется на свободе, герой Ланкастера, по уговору, получит пушнину назад. На арене внезапно появляется банда мародерствующих браконьеров во главе с персонажем Телли Саваласа и его вечно прокуренной спутницы в исполнении Шелли Уинтерс. Адская свистопляска начинается…

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 29 февраля 1968
Дата выхода
23 июля 2025 Австрия 16
29 февраля 1968 Великобритания
14 февраля 1980 Венгрия KN
8 ноября 1968 Германия
3 мая 1968 Ирландия G
2 апреля 1968 США
1 февраля 1969 Франция TP
29 февраля 1968 Швеция 15
Производство Bristol Films, Norlan Productions
Другие названия
The Scalphunters, Camino de la venganza, Mit eisernen Fäusten, Skalpjägarna, Els caçadors de cabelleres, Guerillo, Indiangari, Joe Bass l'implacabile, Kafatası avcıları, Les chasseurs de scalps, Lovci na skalpove, Łowcy skalpów, Os Caçadores de Escalpes, Päänahanmetsästäjät, Renegade Killer, Revanche Selvagem, Skalpejægerne, Skalpjegerne, Skalpvadászok, Vânătorii de scalpuri, Ловци на скалпове, Охотники за скальпами, インディアン狩り, 荒野兩匹狼
Режиссер
Сидни Поллак
Сидни Поллак
В ролях
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Шелли Уинтерс
Телли Савалас
Осси Дэвис
Дэбни Коулмен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
12 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Joseph Lee [идёт позади Джо Басса и его лошади] А как же я, сэр?
Joe Bass Я просто продам тебя тому, кто даст больше.
Joseph Lee А вы не могли бы продать меня команчам, сэр?
Joe Bass Похоже, у вас есть странная неприязнь к службе белокожим!
Joseph Lee Я не хочу быть узколобым. Могу спросить, как вас зовут, сэр?
Joe Bass Джо Бас.
Joseph Lee Ну, мистер Бас, вы не могли бы считать меня пойманным команчем?
Joe Bass [и Джо Бас, и его лошадь оборачиваются и делают "тайк"]
Joseph Lee Я пришёл сюда на своих двоих, по сравнению с этими команчами. Моей целью было обойти юг, дойти до Мексики. У мексиканцев закон против рабства, и раз эти индейцы поймали меня у других индейцев, теперь я имею полное индейское гражданство.
Joe Bass Джозеф Ли, ты когда-нибудь учил законы?
Joseph Lee Нет, сэр.
Joe Bass Я тоже, но у тебя нет ни малейшего шанса назвать себя индейцем! Ты по найму африканский раб, черный по цвету!
