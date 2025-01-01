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Постер фильма Перестрелка в О.К. Коралл
Постер фильма Перестрелка в О.К. Коралл
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Перестрелка в О.К. Коралл

Перестрелка в О.К. Коралл

Gunfight at the O.K. Corral 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Америка после гражданской войны. Вышедший в отставку шериф Уайтт Эрп переезжает в небольшой городок Тумстоун, чтобы начать спокойную семейную жизнь. Но здесь, как оказалось, промышляет многочисленная банда головорезов, которая держит в страхе весь город и близлежащие окрестности.

Бывшему шерифу вновь приходиться брать в руки оружие. На сторону закона встанут братья Эрп и лучший стрелок Дикого Запада — «Док» Холлидэй. Они покажут преступникам, кто в городе главный!

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 30 мая 1957
Дата выхода
4 апреля 2021 Австрия 16
30 мая 1957 Бельгия 9
10 декабря 1981 Венгрия 18
3 октября 1957 Германия
8 августа 1958 Дания
13 сентября 1957 Ирландия PG
30 мая 1957 Канада PG
30 мая 1957 США
16 октября 1957 Франция
30 мая 1957 Швеция 7
1 января 1958 Южная Корея 12
3 июля 1957 Япония G
Бюджет $2 000 000
Производство Wallis-Hazen
Другие названия
Gunfight at the O.K. Corral, Duelo de titanes, Obračun kod O.K. korala, Règlement de comptes à O.K. Corral, Zwei rechnen ab, Aima ston prasino valto, Blutsbrüder, De ontembaren, Duelo de Fogo, Duelo en el corral O.K., Hal Wallis' Production of Gunfight at the O.K. Corral, Kuolemanloukku O.K. Corral, OK Bokujou no Kettou, OK牧場の決斗, OK镇大决斗, Oppgjør i O.K. Corral, Pojedynek w Corralu O.K., Přestřelka u ohrady O.K., Rafuială la O.K. Corral, Règlements de comptes à O.K. Corral, Sem Lei e Sem Alma, Sfida all'O.K. Corral, Sheriffen fra Dodge City, Sheriffen i Dodge City, Susišaudymas O.K. Korale, Újra szól a hatlövetű, Vahşi mücadele, Výstrely pri O.K. Corrale, Перестрелка в О.К. Коррал, Престрелка в Окей Корал, Стрілянина в О. К. Коррал, 龙争虎斗, 龙虎双侠
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Ронда Флеминг
Джо Ван Флит
Джон Айрленд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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