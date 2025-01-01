Америка после гражданской войны. Вышедший в отставку шериф Уайтт Эрп переезжает в небольшой городок Тумстоун, чтобы начать спокойную семейную жизнь. Но здесь, как оказалось, промышляет многочисленная банда головорезов, которая держит в страхе весь город и близлежащие окрестности.
Бывшему шерифу вновь приходиться брать в руки оружие. На сторону закона встанут братья Эрп и лучший стрелок Дикого Запада — «Док» Холлидэй. Они покажут преступникам, кто в городе главный!
|4 апреля 2021
|Австрия
|16
|30 мая 1957
|Бельгия
|9
|10 декабря 1981
|Венгрия
|18
|3 октября 1957
|Германия
|8 августа 1958
|Дания
|13 сентября 1957
|Ирландия
|PG
|30 мая 1957
|Канада
|PG
|30 мая 1957
|США
|16 октября 1957
|Франция
|30 мая 1957
|Швеция
|7
|1 января 1958
|Южная Корея
|12
|3 июля 1957
|Япония
|G