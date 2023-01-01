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Сьерра
Sierra
Сьерра, 1950
1950 / США
6.7
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
вестерн
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6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
1950
Премьера в мире
12 мая 1950
Режиссер
Альфред Э. Грин
В ролях
Ванда Хендрикс
Оди Мерфи
Берл Айвз
Ричард Роберт
Тони Кертис
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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