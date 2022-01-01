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Бассейн утопленников Бассейн утопленников
Киноафиша Фильмы Бассейн утопленников Бассейн утопленников, 1975: актеры и роли
The Drowning Pool Бассейн утопленников 1975 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Бассейн утопленников, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стюарт Розенберг Stuart Rosenberg
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джоэнн Вудворд Джоэнн Вудворд Joanne Woodward Энтони Франчоза Anthony Franciosa Мюррэй Хэмилтон Murray Hamilton Гейл Стрикленд Gail Strickland Мелани Гриффит Мелани Гриффит Melanie Griffith Линда Хэйнс Linda Haynes
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Главная роль
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