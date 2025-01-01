Меню
Будучи там
Награды и номинации фильма Будучи там
Награды и номинации фильма Будучи там 1979
Оскар 1980
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Best Screenplay
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
