Ron Steigler
Мистер Гарднер, эм, мы с моими редакторами думали, не хотите ли вы написать для нас книгу — что-то о вашей, эээ, политической философии, как вам идея?
Ron Steigler
Хе-хе, конечно, кто сейчас умеет? Слушайте, я с трудом открытку детям написать могу. Слушайте, мы можем дать вам шестизначный аванс, обеспечу лучшего писаки, редакторов...
Ron Steigler
Ну конечно нет! У всех нет времени! Мы, мы только мельком пробегаем взглядом, смотрим телевизор...
Ron Steigler
О, да, да, конечно. Никто не читает!