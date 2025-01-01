Ron Steigler Мистер Гарднер, эм, мы с моими редакторами думали, не хотите ли вы написать для нас книгу — что-то о вашей, эээ, политической философии, как вам идея?

Chance the Gardener Я не умею писать.

Ron Steigler Хе-хе, конечно, кто сейчас умеет? Слушайте, я с трудом открытку детям написать могу. Слушайте, мы можем дать вам шестизначный аванс, обеспечу лучшего писаки, редакторов...

Chance the Gardener Я не умею читать.

Ron Steigler Ну конечно нет! У всех нет времени! Мы, мы только мельком пробегаем взглядом, смотрим телевизор...

Chance the Gardener Я люблю смотреть телевизор.