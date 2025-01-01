Меню
[С другими бедными черными пенсионерами, смотрящими Чанса по телевизору]
Louise В Америке, конечно, всё для белых. Слушайте: я растила этого мальчишку с тех пор, как он был размером с муравья. И скажу прямо — он так и не научился читать и писать. Нет, сэр. Ума не было вообще. Вместо мозгов — рисовый пудинг. Бог сжалился, не дал ума, глуп как осёл. Посмотрите на него теперь! Да, сэр, в Америке достаточно быть белым, чтобы получить всё, что хочешь. Бред сивой кобылы!
[последние слова]
President "Bobby" Жизнь — это состояние души.
Chance the Gardener Мне нравится смотреть.
President "Bobby" Мистер Гарднер, вы согласны с Беном или считаете, что мы можем стимулировать рост временными мерами?
[Долгая пауза]
Chance the Gardener Пока корни не отрублены, всё в порядке. И в саду будет всё хорошо.
President "Bobby" В саду.
Chance the Gardener Да. В саду у роста свои сезоны. Сначала весна и лето, а потом осень и зима. А потом опять весна и лето.
President "Bobby" Весна и лето.
Chance the Gardener Да.
President "Bobby" Потом осень и зима.
Chance the Gardener Да.
Benjamin Rand Думаю, то, что говорит наш проницательный молодой друг, — мы принимаем неизбежные сезоны природы, но расстраиваемся из-за сезонов нашей экономики.
Chance the Gardener Да! Весной будет рост!
Benjamin Rand Хм!
Chance the Gardener Хм!
President "Bobby" Хм. Ну что ж, мистер Гарднер, должен признать, это одно из самых свежих и оптимистичных высказываний, что я слышал очень-очень давно.
[Бенджамин Рэнд аплодирует]
President "Bobby" Мне нравится ваш здравый смысл. Именно этого нам и не хватает на Капитолийском холме.
Dennis Watson Знаете, я раньше никогда не встречал таких, как вы, в Вашингтоне.
Chance the Gardener Да, я здесь всю жизнь.
Dennis Watson Правда? А где же вы были всю МОЮ жизнь?
[смеётся]
Dennis Watson Скажите, мистер Садовник... вы когда-нибудь занимались сексом с мужчиной?
Chance the Gardener Нет... не думаю.
Dennis Watson Мы можем подняться наверх прямо сейчас.
Chance the Gardener Там телевизор есть? Я люблю смотреть.
Dennis Watson Вам нравится, эм, смотреть?
Chance the Gardener Да.
Dennis Watson Подождите здесь, я пойду за Уорреном!
Ron Steigler Мистер Гарднер, эм, мы с моими редакторами думали, не хотите ли вы написать для нас книгу — что-то о вашей, эээ, политической философии, как вам идея?
Chance the Gardener Я не умею писать.
Ron Steigler Хе-хе, конечно, кто сейчас умеет? Слушайте, я с трудом открытку детям написать могу. Слушайте, мы можем дать вам шестизначный аванс, обеспечу лучшего писаки, редакторов...
Chance the Gardener Я не умею читать.
Ron Steigler Ну конечно нет! У всех нет времени! Мы, мы только мельком пробегаем взглядом, смотрим телевизор...
Chance the Gardener Я люблю смотреть телевизор.
Ron Steigler О, да, да, конечно. Никто не читает!
Morton Hull Вы понимаете, что сегодня вечером вас будут смотреть больше людей, чем тех, кто видел все театральные постановки за последние сорок лет?
Chance the Gardener Почему?
Doctor Allenby Это не будет больно.
[Колет Ченсу иглой]
Chance the Gardener Больно всё-таки.
[Томас и Джоанна смотрят интервью Чанса по телевизору]
Thomas Franklin Это тот самый садовник.
Johanna, girl with Franklin Да, Чонси Гардинер.
Thomas Franklin Нет, он настоящий садовник.
Johanna, girl with Franklin Он действительно говорит, как настоящий. Думаю, он гениален.
[при выходе из лифта]
Chance the Gardener Это была очень маленькая комната.
Abraz Чушь собачья. Кто тебя сюда послал, мальчик? Тот трусливый ублюдок Рафаэль послал, мальчик?
Chance the Gardener Нет. Мистер Томас Франклин сказал, что я должен покинуть дом старика. Он умер, знаешь ли.
Abraz Умер, п#здец. Скажи этому ублюдку, если он что-то хочет мне сказать, пусть сам сюда спускается! Понял, мальчик?
Chance the Gardener У меня осталась только та комната наверху.
[Едет в машине впервые в жизни]
Chance the Gardener Это как телевизор, только видно гораздо дальше.
[первые реплики]
Chance the Gardener Доброе утро, Луиза.
Louise Он умер, Чанс. Старик умер.
Chance the Gardener Понимаю.
[Чанс снова смотрит телевизор]
Chance the Gardener [Не вошло в монтаж] А потом он сказал мне сваливать отсюда, пока я цел, или порежет меня.
Pallbearer Прошлое человека калечит его. Его биография превращается в болото и вызывает подозрения.
Chance the Gardener У меня нет никаких прав. Я даже не знаю, как они выглядят.
Chance the Gardener [Рэнд умер] Да, я уже видел это раньше.
Abraz Двигайся, чёрт, пока я не разорвал твою белую задницу.
Louise Тебе нужна хорошая женщина. Но я думаю, что это должна быть женщина постарше, потому что молодой ты пользы не принесёшь.
Chance the Gardener Извините, я очень голоден. Не могли бы вы дать мне немного еды?
TV Баскетбол Джонс! Баскетбол Джонс!
Chance the Gardener [Снимает шляпу, как Извозчик из телевизора]
