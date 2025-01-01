Financial MediatorЧто ж, это было, без сомнения, самое отвратительное проявление невоспитанности, которое я когда-либо видел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc FletcherЛадно, теперь у нас есть несколько вариантов. Первый: мы идём домой и говорим Джо, что его все три миллиона пропали. И что нам очень жаль. Он, конечно, будет очень сочувствовать, а я в итоге окажусь на дне озера Тахо в цементных ботинках. Второй: я сваливаю из города и провожу остаток жизни в бегах и прячусь. Не так плохо, как первый, но всё равно... Третий: остаёмся здесь и пытаемся использовать то, что у нас есть по максимуму.