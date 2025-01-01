Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Серебряные медведи Цитаты из фильма Серебряные медведи

Цитаты из фильма Серебряные медведи

Financial Mediator Что ж, это было, без сомнения, самое отвратительное проявление невоспитанности, которое я когда-либо видел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc Fletcher Ладно, теперь у нас есть несколько вариантов. Первый: мы идём домой и говорим Джо, что его все три миллиона пропали. И что нам очень жаль. Он, конечно, будет очень сочувствовать, а я в итоге окажусь на дне озера Тахо в цементных ботинках. Второй: я сваливаю из города и провожу остаток жизни в бегах и прячусь. Не так плохо, как первый, но всё равно... Третий: остаёмся здесь и пытаемся использовать то, что у нас есть по максимуму.
Albert Fiore Что у нас есть?
Doc Fletcher Ничего
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Gianfranco di Siracusa Мой прапрадед был Папой Римским, и я никогда не привык, чтобы со мной обращались как с — как это по-вашему? — полным идиотом. Чао.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Gianfranco di Siracusa Бенвенуто служит моей семье с 1899 года. Таких, как он, больше не встретишь. С 1937-го ему не платят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Fiore Он не п***р, он англичанин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doc Fletcher Ты мне больше нравился, когда угонял машины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Gianfranco di Siracusa Ну что, Док, где ты пропадал? Я волновался за тебя.
Doc Fletcher Ох, какое совпадение. Я тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shireen Firdausi Джанфранко, прошу...
Prince Gianfranco di Siracusa Да, да, расскажи мне ещё одну ложь. Я всё ещё тот дурак, каким ты меня считаешь.
Shireen Firdausi Послушай, Джанфранко...
Prince Gianfranco di Siracusa Почему ты не сказал мне, почему? Этот человек — единственный друг, который у меня когда-либо был в жизни. Единственный. Почему ты не сказал? Почему?
Shireen Firdausi Ты бы согласилась?
Prince Gianfranco di Siracusa Нет.
Shireen Firdausi Вот почему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shireen Firdausi Док, мы солгали. Но мы не жульничали и не воровали.
Doc Fletcher Два из трёх — неплохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agha Firdausi Помимо всего прочего, контрабанда — самый крупный бизнес в Персидском заливе. Золото, часы, скот... даже рабы.
Shireen Firdausi А мы просто добавили в список серебро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Financial Mediator А, вот и шерри
Albert Fiore Да, мне пепси
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
«Аббатство Даунтон» завершило свою историю грандиозным финалом: объясняем, что стало со всеми членами семьи Кроули
Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа
Не только оскорбил, но еще и унизил: что на самом деле Гэндальф сказал Балрогу перед схваткой
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
«Танцуют все»-тест: угадайте советский фильм только по пляскам (выбрали 6 нетипичных кадров)
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше