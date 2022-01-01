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Серебряные медведи
Серебряные медведи, 1978: актеры и роли
Silver Bears
Серебряные медведи
1978 / Великобритания
6.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Серебряные медведи, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пассер
Ivan Passer
В ролях
Майкл Кейн
Michael Caine
Сибилл Шепард
Cybill Shepherd
Луи Журдан
Louis Jourdan
Стефан Одран
Stéphane Audran
Дэвид Уорнер
David Warner
Том Смотерз
Tom Smothers
Мартин Болсам
Martin Balsam
Джей Лено
Jay Leno
Тони Машия
Чарльз Грей
Charles Gray
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