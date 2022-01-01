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Серебряные медведи Серебряные медведи
Киноафиша Фильмы Серебряные медведи Серебряные медведи, 1978: актеры и роли
Silver Bears Серебряные медведи 1978 / Великобритания
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Серебряные медведи, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пассер Ivan Passer
В ролях
Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Сибилл Шепард Сибилл Шепард Cybill Shepherd Луи Журдан Louis Jourdan Стефан Одран Stéphane Audran Дэвид Уорнер Дэвид Уорнер David Warner Том Смотерз Tom Smothers Мартин Болсам Мартин Болсам Martin Balsam Джей Лено Jay Leno Тони Машия Чарльз Грей Charles Gray
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