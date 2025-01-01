Меню
Jeremy Kinnear [Джеку] Знаете, почему мне нравится гольф, мистер Картер? Потому что мяч всё время улетает. Единственный спорт, где ты бьёшь этот маленький шарик, и он не возвращается обратно. Я должен хотеть догнать его и взять, а когда добираюсь... снова отталкиваю его. Понимаете, о чём я, мистер Картер? Как только я с ним расправляюсь, больше не хочу его видеть.
Jack Carter Это тот момент, когда мне должно быть страшно?
Con McCarty Я как сломанная чёртова пластинка. Если ты не позаботишься о делах, дела позаботятся о тебе. Дела позаботятся о тебе!
Jack Carter Я занимаюсь делами.
Jack Carter Ты большой парень, но ты не в форме, а со мной это работа на полную ставку.
Opening Quote «Вот чего мы ожидаем от человека, пока он жив: чтобы он понимал, что он — не идеал.» - Роберт Браунинг
[Джек Картер выходит на поле для гольфа, наступает на мяч и закатывает его в лунку]
Jack Carter Отличный удар.
Jeremy Kinnear Кто ты, чёрт возьми?
Jack Carter Тайгер Вудс.
Doreen Carter Ты такая странная!
Jack Carter Ну, мы все немного странные, Дорин. Вот с этими нормальными надо бояться.
Cliff Brumby Было приятно с тобой познакомиться, Джек.
[Уходит]
Jack Carter [Зовёт его] Брамби.
Cliff Brumby Я не обернусь.
Jack Carter Как хочешь.
[стреляет ему в спину]
[первые реплики]
Jack Carter Здравствуйте, мистер Дэвис. Меня зовут Джек Картер, и вам лучше меня не знать.
Jack Carter Как дела? Я Джек. Брат Ричи.
Eddie О, чёрт, чувак. Привет. Я Эдди. Работал с ним в "Джордж".
Jack Carter Эдди, позволь спросить. Мой брат был замешан во что-то?
Eddie Ричи? Нет, чувак. Он не из таких.
Cyrus Paice [Джеку] Эй, Джек, оставь это.
Jack Carter Я даю тебе второй шанс. Пожалуйста, не заставляй меня возвращаться.
Jeremy Kinnear Нет, не буду, мистер Картер. Спасибо.
[последние слова]
Doreen Carter Эй, мне нравится твой новый образ.
Jack Carter Да?
Gloria Carter [Джеку] Что ты собираешься делать? Прийти сюда и всё исправить? Ты не исправляешь, Джек. Ты ломаешь. Помнишь?
Cyrus Paice [Джеку] Если хочешь сыграть в эту игру ради старых времён, Джек, давай. В итоге ты окажешься как человек с одной ногой на соревнованиях по еб###ю.
Jack Carter Ты кофе пьёшь?
Doreen Carter Да... и курю тоже.
Jack Carter Не уверен, что это стоит похвалы, как считаешь?
Doreen Carter О? Ты куришь.
Jack Carter Раньше курил, но недавно бросил...
Doreen Carter О, да? Когда?
Jack Carter Ну, скажем... прямо сейчас. Так что, если не возражаешь...?
Cliff Brumby Если ты себя убьёшь, Ричи не вернётся. Месть — не выход.
Jack Carter Ещё как выход.
Gloria Carter Что ты делаешь?
Jack Carter Что?
Gloria Carter Почему вдруг тебе стало не всё равно? Потому что он мёртв? Где ты была, пока он был жив?
Jack Carter Думаю, его убрали.
Cliff Brumby Убрали? Ричи?
Doreen Carter А чем ты, собственно, занимаешься?
Jack Carter А что отец тебе говорил?
Doreen Carter Ничего.
Jack Carter Ну и хорошо.
Doreen Carter Мама сказала, что ты игроман.
Jack Carter Это же незаконно?
Doreen Carter Ты букмекер?
Jack Carter Букмекер? Нет, скорее... типа финансовый ревизор.
Doreen Carter Ты когда-нибудь стрелял в кого-нибудь?
Jack Carter Хочешь узнать, чем я зарабатываю на жизнь? Всё просто. Люди обещают, а потом нарушают обещания. Моя работа — напомнить им об этом. Вот и всё. Ничего особенного.
Doreen Carter Почему ты ушла?
Jack Carter Дорин, это длинная, очень длинная история.
Doreen Carter Это долгая, долгая ночь.
Cliff Brumby [Джеку] Джек, послушай меня минуту. Я всю жизнь в этом деле, по обе стороны океана. И говорю тебе: если ты вляпаешься в то, чем занимался твой брат, у тебя весьма хороший шанс закончить так же, как и он.
Jack Carter Давай, дай-ка посмотреть в глаза. Давай.
Cyrus Paice Что тебе нравится, Джек.
[снимает очки]
Cyrus Paice Всё ещё красивая?
Jack Carter Да. Как кошачья м##ь на снегу.
Doreen Carter [Инт. Выход на посадку. Джек и Дорин идут сквозь толпу. Она хватает его за руку и улыбается, взволнованная] Я никогда раньше не летала первым классом.
Jack Carter Не важно, где ты будешь, если самолет рухнет.
Doreen Carter У тебя всё будет хорошо, дядя Джек! Скоро мы уже будем кататься на коньках на Рокфеллер Плаза.
[они смеются, проходят мимо всех, кто летит экономом, и показывают свои билеты. Медленно, но верно они исчезают по трапу и садятся в самолет]
Jack Carter Как тебя зовут?
Jeremy Kinnear Джереми Киннир. Может, вы читали обо мне в «Форбс».
Jack Carter Нет, я этим не занимаюсь, Джереми. Так что ты мне говоришь, у тебя есть деньги?
Con McCarty [Джеку] Слушай, Джек, когда я сказал: «Ты занимаешься делом, или дело займётся тобой», у нас была плохая связь по мобиле или ты просто не слушал...
Doreen Carter Ты когда-нибудь сидел в тюрьме?
[Джек не отвечает]
Doreen Carter А сколько времени?
Jack Carter Как тебе эта погода?
Jack Carter Ты должен доводить начатое до конца.
Cyrus Paice Да, б#я, мне кажется, тебе стоит поправить галстук.
Bouncer Извините, мистер Картер, вас нет в списке.
[Джек бьёт его]
Jack Carter Никому не нравится парень со списком.
Con McCarty [Джеку Картеру по телефону] О, ты простая с#к, я прикрываю твою задницу. Слышишь меня? Я прикрываю твою задницу.
Jack Carter [по телефону] Тебе лучше прикрыть свою задницу.
Jeremy Kinnear Пожалуйста, помедленнее, ты нас убьёшь!
Jack Carter В этом и суть, Джереми.
Jeremy Kinnear [начинает паниковать] Ладно, ладно, хочешь денег? Хочешь денег — назови цену. У меня денег больше, чем у Бога!
Jack Carter Тебе бы выпить.
Eddie Джек, не убивай меня, чувак.
Jack Carter Ты сам себя угробил.
[Джек Картер сбрасывает его с балкона]
[Джек Картер приходит с Джеральдин в офис Джереми Киннира и видит его телохранителя Джимми]
Jeremy Kinnear О, не переживай насчёт Джимми. Он... Он тут больше для виду.
Thorpey Вот. Возьми, бесплатно. Alaska Airlines, первый класс.
[Торпи передаёт Джеку Картеру билет на самолёт]
Jack Carter Приятно. Кому благодарить?
Thorpey Меня попросили проследить, чтобы ты сел на этот самолёт. Сегодня ночью!
[Джек Картер выбрасывает билет]
Jack Carter [смеётся] Сколько бы тебе ни платили, этого точно мало.
Jack Carter С кем ты, по-твоему, п##дишься?
Jeremy Kinnear [по телефону] Чёрт возьми, я и вправду в панике. Я, б##ть, выпускник Гарварда, я не занимаюсь порно!
Джек Картер [Джеральдин] Если ты мне врёшь.
[Хватает её]
Джек Картер Посмотри на меня. Я сломаю каждую твою прекрасную кость.
Jeremy Kinnear Вы был довольно плохим парнем, мистер Картер.
Jack Carter Вы ещё не видели настоящего зла.
Cyrus Paice Погоди-ка, Джек. Вдруг ты загорелся? Вдруг ты какой-то чёртов хороший парень? А? Эй, ты же плохой брат, помнишь?
Jack Carter Я знаю, кто я.
Jack Carter Нет. Думаю, нет.
Jack Carter Нужно хоть раз сделать что-то по-настоящему правильно.
Cliff Brumby Чёрт побери, Джек. Что тебе надо, какое-то чёртово чудо, чтобы поверить?
Cyrus Paice Прими мои искренние соболезнования и всё такое.
Jack Carter Благодарю.
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше