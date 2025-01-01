Jeremy Kinnear[Джеку]Знаете, почему мне нравится гольф, мистер Картер? Потому что мяч всё время улетает. Единственный спорт, где ты бьёшь этот маленький шарик, и он не возвращается обратно. Я должен хотеть догнать его и взять, а когда добираюсь... снова отталкиваю его. Понимаете, о чём я, мистер Картер? Как только я с ним расправляюсь, больше не хочу его видеть.
Jack CarterЭто тот момент, когда мне должно быть страшно?
Con McCartyЯ как сломанная чёртова пластинка. Если ты не позаботишься о делах, дела позаботятся о тебе. Дела позаботятся о тебе!
Cliff Brumby[Джеку]Джек, послушай меня минуту. Я всю жизнь в этом деле, по обе стороны океана. И говорю тебе: если ты вляпаешься в то, чем занимался твой брат, у тебя весьма хороший шанс закончить так же, как и он.