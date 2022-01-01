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Убрать Картера
Убрать Картера, 2000: актеры и роли
Get Carter
Убрать Картера
2000 / США
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Убрать Картера, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стефен Т. Кэй
Stephen Kay
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
Рэйчел Ли Кук
Rachael Leigh Cook
Майкл Кейн
Michael Caine
Микки Рурк
Mickey Rourke
Алан Камминг
Alan Cumming
Рона Митра
Rhona Mitra
Джонни Стронг
Johnny Strong
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Одна
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