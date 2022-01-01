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Земля обетованная Земля обетованная
Киноафиша Фильмы Земля обетованная Земля обетованная, 2012: актеры и роли
Promised Land Земля обетованная 2012 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Земля обетованная, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гас Ван Сент Гас Ван Сент Gus Van Sant
В ролях
Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Джон Красински Джон Красински John Krasinski Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Розмари ДеУитт Розмари ДеУитт Rosemarie DeWitt Лукас Блэк Лукас Блэк Lucas Black Титус Уэлливер Титус Уэлливер Titus Welliver
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