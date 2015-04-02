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Земля обетованная
Отзывы о фильме «Земля обетованная»
Promised Land
Земля обетованная
2012 / США
Трейлер
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Неплохое (да что уж там - хорошее), хотя и американское (поэтому с характерным happy end) кино о жизненных ценностях (и многом другом)...а так же о необходимости думать своей головой (на примере гл героя), вне зависимости от того, что нашептывает тебе окружающее большинство...и пусть в этом фильме несколько идеализированный конец, спишем это на оптимистическое мнение создателей фильма о конкретном человеке в корпоративной машине (или государственной...не суть важно, когда государство есть по сути один дачный кооператив "Озерки" {не в обиду нашему одноименному району, просто принадлежность "верхних" лиц спб показываю} ✊ ), но в настоящей российской действительности кино заставляет задуматься (если есть чем✊ )...непонятен только анти-американский посыл Дэймона и компании против лозунга "живем ради бабла" ✊ , ведь в Америке - "ничего личного - только business" почти как статья в конституции ✊
ps 9/10 (минус балл за оптимистичную концовку)
pps что характерно, в российский прокат фильм не вышел, неужели совпадение ✊
ppps land - земля (англ), но за "страну" спс, она у нас правда обетованная
2 апреля 2015, 12:51
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ps 9/10 (минус балл за оптимистичную концовку)
pps что характерно, в российский прокат фильм не вышел, неужели совпадение ✊
ppps land - земля (англ), но за "страну" спс, она у нас правда обетованная
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