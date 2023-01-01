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Сокрушенные
Сокрушенные, 2012: актеры и роли
Smashed
Сокрушенные
2012 / США
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7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Сокрушенные, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Понсольдт
James Ponsoldt
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
Аарон Пол
Aaron Paul
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
Ник Офферман
Nick Offerman
Меган Маллалли
Megan Mullally
Мэри Кэй Плэйс
Mary Kay Place
Кайл Галлнер
Kyle Gallner
Патти Эллисон
Бри Тёрнер
Bree Turner
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