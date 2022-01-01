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Бри Тёрнер
Бри Тёрнер
Bree Turner
О персоне
Фильмография
Бри Тёрнер
Bree Turner
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Дата рождения
10 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Пало-Альто, Калифорния, США
Рост
173 см
Биография Бри Тёрнер
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Фильмография Бри Тёрнер
Сокрушенные
комедия, драма
2012, США
7.0
Танцующий ниндзя
комедия, боевик
2010, Канада
4.0
Поцелуй на удачу
комедия, мелодрама
2006, США
7.0
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