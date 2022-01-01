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Франкенштейн: Камбербэтч Франкенштейн: Камбербэтч
Киноафиша Фильмы Франкенштейн: Камбербэтч Франкенштейн: Камбербэтч, 2011: актеры и роли
Frankenstein Франкенштейн: Камбербэтч 2011 / Великобритания
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17 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Франкенштейн: Камбербэтч, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл Дэнни Бойл Danny Boyle
В ролях
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Джонни Ли Миллер Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller Элла Смит Элла Смит Ella Smith Джон Киллоран Стивен Эллиот Stephen Elliott Лиззи Уинклер Lizzie Winkler
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