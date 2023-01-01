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Франкенштейн: Камбербэтч
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Frankenstein
Франкенштейн: Камбербэтч
2011 / Великобритания
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6.1
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17
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Вся информация о фильме
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