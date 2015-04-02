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Франкенштейн: Камбербэтч
Отзывы о фильме «Франкенштейн: Камбербэтч»
Frankenstein
Франкенштейн: Камбербэтч
2011 / Великобритания
Трейлер
6.1
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Опа, а что это такое??
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение womango от 31/08/2012 - 13:23:27
Мне тоже очень понравилось.
Историю, где актеры местами меняются, не буду смотреть, Камбэрбетч отлично сыграл Франкенштейна, а из Джонни Ли Миллера вышло такое Создание, что просто загляденье.
Камбэрбетч, он позер все-таки, пускал в публику магнетические взгляды, но хорош, несомненно.
Актеры отличные все, даже второстепенные, даже мальчик отлично играл.
Грим, свет, музыка, все хорошо, точно и к месту. И подумать есть над чем, и ощущения, что тебя лупят по лбу и грузят, не было. Наоборот, легко и увлекательно. У нас зал смеялся даже и не единожды. Вообще мне везет на зрителей всегда, но тут зал был просто необыкновенный, тишина такая...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ножка от 30/09/2012 - 01:23:33
Я недавно ради интереса посмотрела фильм Кеннета Брана "Франкенштейн Мэри Шелли", 1994 года, наиболее близкую к оригиналу версию. И пришла к выводу, что чем дальше от оригинала, тем лучше, поэтому у Дэнни Бойла изящнее, острее и интереснее.
Кеннет Брана, если кто не в курсе, это Златопуст Локонс из киношной Поттерианы. Так Златопуст кроме режиссерской функции еще в фильме играет Виктора Франкенштейна. А невесту Виктора, Элизабет, - Хелена Бонем Картер.
Де Ниро в роли Существа очень хорош, это единственное, что было действительно интересно.
Почти все прочие актеры играют не то чтобы плохо, но как-то экзальтированно. Если разговаривают, то с воодушевлением, если молчат, то многозначительно.
Вообще желание автора сделать что-то такое эффектное, значительное, наполнить действие энергией, очень чувствуется. Но не работает, и в целом скучно.
Меня не покидало ощущение, что эту историю придумала какая-нибудь романтическая 17-летняя девица, позже я погуглила, так и оказалось, Мэри Шелли написала роман в 18 лет, и он был издан в 1818 году.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Smit
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Сегодня в "Жемчужине" чуть не посмотрел. Подозрение закралось, когда 2 билета стоили мне 1200р. Зайдя в зал и увидив субтитры на экране, я понял, что это совсем не тот франкенштейн, которого я хотел посмотреть. Немного поскандалив у касс, я выпросил(!) нет , не деньги, а 2 билета на "хоббита" в I MAX/
Читайте внимательнее, на что идёте! Что бы не попасть на франкенштейна в HD качестве.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Katarina от 01/04/2014 - 20:54:04
ах, интересно! я наоборотный вариант смотрела, когда Камбербэтч в роли Виктора. Импозантный и порывистый. А каков он в качестве Существа? Миллер был очень ничего, спортивный такой. Трогательный, как ребенок.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Katarina от 02/04/2014 - 00:30:26
Миллер тоже трагичен, а иногда и забавен тоже. Зал хихикал с удовольствием.
2 апреля 2015, 12:51
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Serg
25 ноября 2015, 00:20
Иду завтра в Формула Кино Академ Парк, отпишусь.
Увидимся в Кино!
25 ноября 2015, 00:20
0
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Мне тоже очень понравилось.
Историю, где актеры местами меняются, не буду смотреть, Камбэрбетч отлично сыграл Франкенштейна, а из Джонни Ли Миллера вышло такое Создание, что просто загляденье.
Камбэрбетч, он позер все-таки, пускал в публику магнетические взгляды, но хорош, несомненно.
Актеры отличные все, даже второстепенные, даже мальчик отлично играл.
Грим, свет, музыка, все хорошо, точно и к месту. И подумать есть над чем, и ощущения, что тебя лупят по лбу и грузят, не было. Наоборот, легко и увлекательно. У нас зал смеялся даже и не единожды. Вообще мне везет на зрителей всегда, но тут зал был просто необыкновенный, тишина такая...
Я недавно ради интереса посмотрела фильм Кеннета Брана "Франкенштейн Мэри Шелли", 1994 года, наиболее близкую к оригиналу версию. И пришла к выводу, что чем дальше от оригинала, тем лучше, поэтому у Дэнни Бойла изящнее, острее и интереснее.
Кеннет Брана, если кто не в курсе, это Златопуст Локонс из киношной Поттерианы. Так Златопуст кроме режиссерской функции еще в фильме играет Виктора Франкенштейна. А невесту Виктора, Элизабет, - Хелена Бонем Картер.
Де Ниро в роли Существа очень хорош, это единственное, что было действительно интересно.
Почти все прочие актеры играют не то чтобы плохо, но как-то экзальтированно. Если разговаривают, то с воодушевлением, если молчат, то многозначительно.
Вообще желание автора сделать что-то такое эффектное, значительное, наполнить действие энергией, очень чувствуется. Но не работает, и в целом скучно.
Меня не покидало ощущение, что эту историю придумала какая-нибудь романтическая 17-летняя девица, позже я погуглила, так и оказалось, Мэри Шелли написала роман в 18 лет, и он был издан в 1818 году.
Читайте внимательнее, на что идёте! Что бы не попасть на франкенштейна в HD качестве.
ах, интересно! я наоборотный вариант смотрела, когда Камбербэтч в роли Виктора. Импозантный и порывистый. А каков он в качестве Существа? Миллер был очень ничего, спортивный такой. Трогательный, как ребенок.
Миллер тоже трагичен, а иногда и забавен тоже. Зал хихикал с удовольствием.
Увидимся в Кино!
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