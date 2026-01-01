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Постер фильма Я не ангел
6.9
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6.9

Я не ангел

, 1933
I'm No Angel
США / комедия, мюзикл, мелодрама / 18+
Постер фильма Я не ангел
6.9

О фильме

Бесстрашная Тира работает танцовщицей и укротительницей львов на ярмарке. Тире нужны деньги, и она соглашается на новый рискованный номер: она положит голову в львиную пасть. С этим номером цирк отправляется в Нью-Йорк, где Тира занимается любимым делом: флиртует с богачами и получает от них дорогие подарки. Среди богатых поклонников она ищет любовь своей жизни, о которой узнала от гадалки. Она знает лишь то, что он богат и черноволос. Когда же Тира, наконец, встречает его, то становится жертвой интриги…

В ролях

Мэй Уэст
Тира
Кэри Грант
Кэри Грант
Jack Clayton
Эдвард Арнольд
Big Bill Barton
Кент Тейлор
Kirk Lawrence
Гертруда Майкл
Alicia Hatton
Григорий Ратов
Benny Pinkowitz
Ральф Харольд
Slick Wiley
Расселл Хоптон
The Barker Flea Madigan
Дороти Петерсон
Thelma
Уильям Б. Дэвидсон
The Chump Ernest Brown
Режиссер Уэсли Рагглз
Сценарист Мэй Уэст, Лоуэлл Брентано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1933
Премьера в мире 12 октября 1933
Дата выхода
12 октября 1933 США
12 февраля 1934 Швеция
Бюджет $225 000
Сборы в мире $159
Производство Paramount Pictures
Другие названия
I'm No Angel, No soy un ángel, Ich bin kein Engel, Je ne suis pas un ange, Ben bir melek değilim, En ole enkeli, Ik ben geen engel, Já nejsem andel, Ja nisam anđeo, Jag är ingen ängel, Jeg er ikke nogen engel, Jeg er ingen engel!, Não Sou Um Anjo, Nem vagyok angyal, Nie jestem aniołem, Nisam andjeo, No soy ningún ángel, Non sono un angelo, Santa Não Sou, Watashi wa tenshi ja nai, Я не ангел, 妾は天使じゃない

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Jack Clayton Ты была прекрасна сегодня вечером.
Tira Да, я всегда прекрасна по ночам.
Jack Clayton Сегодня вечером ты была особенно хороша.
Tira Ну... Когда я хороша, я очень хороша. Но когда я плоха...
[подмигивает Джеку]
Tira Я лучше.

Отзывы о фильме

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