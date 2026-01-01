Бесстрашная Тира работает танцовщицей и укротительницей львов на ярмарке. Тире нужны деньги, и она соглашается на новый рискованный номер: она положит голову в львиную пасть. С этим номером цирк отправляется в Нью-Йорк, где Тира занимается любимым делом: флиртует с богачами и получает от них дорогие подарки. Среди богатых поклонников она ищет любовь своей жизни, о которой узнала от гадалки. Она знает лишь то, что он богат и черноволос. Когда же Тира, наконец, встречает его, то становится жертвой интриги…
I'm No Angel, No soy un ángel, Ich bin kein Engel, Je ne suis pas un ange, Ben bir melek değilim, En ole enkeli, Ik ben geen engel, Já nejsem andel, Ja nisam anđeo, Jag är ingen ängel, Jeg er ikke nogen engel, Jeg er ingen engel!, Não Sou Um Anjo, Nem vagyok angyal, Nie jestem aniołem, Nisam andjeo, No soy ningún ángel, Non sono un angelo, Santa Não Sou, Watashi wa tenshi ja nai, Я не ангел, 妾は天使じゃない