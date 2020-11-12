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Постер фильма Секстет
3.7
Киноафиша Фильмы Секстет
3.7

Секстет

, 1978
Sextette
США / мюзикл, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Секстет
3.7

О фильме

Свою первую брачную ночь единственная и неповторимая Марло должна провести в отеле, где проходили все ее предыдущие брачные ночи. Одновременно в отеле проходит международный саммит. Один из присутствующих, бывший муж актрисы Алексей, русский, готов подписать договор только в том случае, если Марло проведет ночь с ним. Судьба мира в ее руках.

Кассета, на которую Марло записывала свои откровения о бывших мужьях, теряется. Встретившись с Алексеем, Марло видит кассету в куске торта, заказанного русским. Она отказывается от торта, и Алексей выбрасывает его в окно. Торт съедает собачка, а кассету она несет на поле, где тренируется американская сборная, остановившаяся в отеле. Марло отправляется на поиски кассеты, грозящей мировой катастрофой.

В ролях

Мэй Уэст
Lady Barrington
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон
Sir Michael Barrington
Дом ДеЛуиз
Dan Turner
Тони Кертис
Тони Кертис
Alexei Andrea Karansky
Ринго Старр
Director Laslo Karolny
Джордж Хэмилтон
Джордж Хэмилтон
Vance Norton
Элис Купер
Элис Купер
Singing Waiter
Keith Allison
Waiter in Alexei's Suite
Рона Баррет
Рона Баррет
Rona Barrett
Ван МакКой
Delegate
Режиссер Кен Хьюз
Сценарист Мэй Уэст, Херберт Бэйкер
Композитор Арти Батлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1978
Премьера в мире 16 сентября 1977
Дата выхода
3 марта 1978 Россия 12+
21 мая 1981 Испания
3 марта 1978 Казахстан
3 марта 1978 США
3 марта 1978 Украина
12 декабря 1979 Франция
1 июля 1981 Швеция
MPAA PG
Производство Briggs and Sullivan Productions
Другие названия
Sextette, América Louca, Sexteto (el sexo no tiene edad), Det våras för mormor, Seis maridos para Marlo, Sekstet, Sexteto, Sextett, Sextette - A Grande Estrela, Секстет

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 13 голосов
3.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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