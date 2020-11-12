Свою первую брачную ночь единственная и неповторимая Марло должна провести в отеле, где проходили все ее предыдущие брачные ночи. Одновременно в отеле проходит международный саммит. Один из присутствующих, бывший муж актрисы Алексей, русский, готов подписать договор только в том случае, если Марло проведет ночь с ним. Судьба мира в ее руках.

Кассета, на которую Марло записывала свои откровения о бывших мужьях, теряется. Встретившись с Алексеем, Марло видит кассету в куске торта, заказанного русским. Она отказывается от торта, и Алексей выбрасывает его в окно. Торт съедает собачка, а кассету она несет на поле, где тренируется американская сборная, остановившаяся в отеле. Марло отправляется на поиски кассеты, грозящей мировой катастрофой.