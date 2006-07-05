Все за мной, 2006

Максу 33, но он уже получил пост заведующего крупной медицинской клиникой. Родственники его поздравляют, коллеги завидуют. Однако сам Макс совершенно не чувствует себя счастливым. Он смертельно устал, спасение человеческих жизней ему больше не в радость, призвание превратилось в скучную ежедневную рутину, а пациенты лишь раздражают. Однажды, выпивая в баре, он обращает внимание на выступающую там певицу и вспоминает, что и сам когда-то в юности пел в рок-группе. Поддавшись ностальгическому порыву, он предлагает девушке присоединиться к его коллективу и разыскивает старых товарищей по музыкальному прошлому — барабанщика и басиста. Теперь все они репетируют в подвале давней подруги Макса, Анны, которая, кажется, неравнодушна к нему, как и много лет назад.

Развернуть