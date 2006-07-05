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Все за мной, 2006

2006 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Максу 33, но он уже получил пост заведующего крупной медицинской клиникой. Родственники его поздравляют, коллеги завидуют. Однако сам Макс совершенно не чувствует себя счастливым. Он смертельно устал, спасение человеческих жизней ему больше не в радость, призвание превратилось в скучную ежедневную рутину, а пациенты лишь раздражают. Однажды, выпивая в баре, он обращает внимание на выступающую там певицу и вспоминает, что и сам когда-то в юности пел в рок-группе. Поддавшись ностальгическому порыву, он предлагает девушке присоединиться к его коллективу и разыскивает старых товарищей по музыкальному прошлому — барабанщика и басиста. Теперь все они репетируют в подвале давней подруги Макса, Анны, которая, кажется, неравнодушна к нему, как и много лет назад.
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 5 июля 2006
Режиссер
Бенуа Коэн
В ролях
Матье Деми
Элеонора Пуриа
Жюли Депардье
Жюли Депардье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все за мной 1 постер
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