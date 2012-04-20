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Постер фильма Джек и Диана
4.4
Джек и Диана - Трейлер
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4.4

Джек и Диана

, 2012
Jack and Diane
США / драма, ужасы, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Джек и Диана
4.4
Джек и Диана - Трейлер
Джек и Диана  Трейлер

О фильме

Джек и Диана — это две девушки-подростка. Они встречаются в Нью-Йорке и целуются ночь напролет. Невероятное обаяние Дианы растапливает и раскрывает сердце Джеки — но тут выясняется, что Диана должна покинуть страну через неделю. Джек пытается сделать все возможное, чтобы остановить новую подругу. Диана тоже пытается спасти новую любовь — при этом девушке еще надо утаить свой страшный секрет: оказывается, она — оборотень.

В ролях

Джуно Темпл
Джуно Темпл
Karen
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Райли Кио
Райли Кио
Jack
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг
Tara
Лео Фицпатрик
Jackson Ning
Bus Driver
Samantha Ives
Business Lady
Anika Jennie Ji
Pedestrian
Майкл Чернус
Майкл Чернус
Jaimie
Thysson George Williams
Club Smoker
Rock Kohli
Cab Driver
Режиссер Брэдли Руст Грэй
Сценарист Брэдли Руст Грэй
Композитор Múm
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 2 августа 2012
Премьера в мире 20 апреля 2012
Дата выхода
20 апреля 2012 Россия 16+
21 апреля 2013 Италия
20 апреля 2012 Казахстан
2 ноября 2012 США
20 апреля 2012 Украина
MPAA R
Сборы в мире $1 142
Производство Deerjen Films, RCR Media Group
Другие названия
Jack & Diane, Džek i Dajana, Jack, Jack & Diane - Love is a Monster, Jack & Diane: Mối Tình Đồng Tính, Jack and Diane, Jack et Diane, Jack i Diane, Jack ja Diane, Джек и Дайан, 杰克与黛安

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 13 голосов
4.5 IMDb

Трейлеры фильма

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Джек и Диана - Трейлер
Джек и Диана Трейлер
Джек и Диана - Отрывок 1
Джек и Диана Отрывок 1
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