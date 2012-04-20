Джек и Диана — это две девушки-подростка. Они встречаются в Нью-Йорке и целуются ночь напролет. Невероятное обаяние Дианы растапливает и раскрывает сердце Джеки — но тут выясняется, что Диана должна покинуть страну через неделю. Джек пытается сделать все возможное, чтобы остановить новую подругу. Диана тоже пытается спасти новую любовь — при этом девушке еще надо утаить свой страшный секрет: оказывается, она — оборотень.
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