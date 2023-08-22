Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Молчание ангелов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квест Квест
Киноафиша Фильмы Квест Отзывы о фильме «Квест»
Квест 2023 / Россия
мало голосов Оцените
5 голосов
Написать отзыв
Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Квест»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Владимир Кузьмин 22 августа 2023, 23:45
Оценка
Спасибо!
Вовремя
22 августа 2023, 23:45 Ответить
Владимир Кузьмин 22 августа 2023, 23:46
Оценка
Очень вовремя
22 августа 2023, 23:46 Ответить
Киноафиша.инфо 23 августа 2023, 17:46
в ответ на сообщение Владимир Кузьмин от 22 августа 2023, 23:45
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
23 августа 2023, 17:46 Ответить
telekino22 25 августа 2023, 06:21
Оценка
Хорошее кинцо, но вот некоторые сцены явно лишние
25 августа 2023, 06:21 Ответить
Киноафиша.инфо 25 августа 2023, 12:05
в ответ на сообщение telekino22 от 25 августа 2023, 06:21
Добрый день! Спасибо за отзыв!
25 августа 2023, 12:05 Ответить
User 25 августа 2023, 17:17
Оценка
Ну херня редкостная. Не тратье время!!!
25 августа 2023, 17:17 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Синий Жук
Синий Жук 6 комментариев
Аватар 5 26 комментариев
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка 1 комментарий
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 111 комментариев
Свидетель
Свидетель 6 комментариев
Гран Туризмо
Гран Туризмо 5 комментариев
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 39 комментариев
Барби
Барби 105 комментариев
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри 64 комментария
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
Никто не верил, а он смог: после одной фразы Папанов навсегда бросил пить
«За деньги можно все?»: Пугачева устроила вакханалию на вокзале
Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше