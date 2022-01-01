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Малефисента Малефисента
Киноафиша Фильмы Малефисента Малефисента, 2014: актеры и роли
Maleficent Малефисента 2014 / США
7.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Малефисента, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Стромберг Robert Stromberg
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Эль Фаннинг Эль Фаннинг Elle Fanning Джуно Темпл Джуно Темпл Juno Temple Брентон Туэйтс Брентон Туэйтс Brenton Thwaites Индия Айли Шарлто Копли Шарлто Копли Sharlto Copley Миранда Ричардсон Миранда Ричардсон Miranda Richardson Сэм Райли Сэм Райли Sam Riley Элла Пернелл Элла Пернелл Ella Purnell
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