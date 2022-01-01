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Малефисента
Малефисента, 2014: актеры и роли
Maleficent
Малефисента
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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Малефисента, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Стромберг
Robert Stromberg
В ролях
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Эль Фаннинг
Elle Fanning
Джуно Темпл
Juno Temple
Брентон Туэйтс
Brenton Thwaites
Индия Айли
Шарлто Копли
Sharlto Copley
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
Сэм Райли
Sam Riley
Элла Пернелл
Ella Purnell
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Одна
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