Наша рецензия

«Малефисента» не просто диснеевская переделка диснеевской же «Спящей красавицы» 1959 года в духе диснеевского же «Холодного сердца». «Малефисента» – это фильм-манифест, яростно и самозабвенно провозглашающий торжество феминистской демократии. С первых же кадров сценаристка Линда Вулвертон противопоставляет королевству, возглавляемому алчными, жестокими и тщеславными мужчинами, сказочную страну, живущую на началах народного самоуправления…