О персоне
Фильмография
Масаюки
Masayuki
Масаюки
Масаюки
Masayuki
Дата рождения
3 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Популярные фильмы
7.5
Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти
(2009)
7.4
Евангелион 1.0: Ты (не) один
(2007)
7.3
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь
(2012)
Фильмография Масаюки
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Фантастика
Год
Все
2012
2009
2007
1995
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Режиссер
4
7.3
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь
Evangerion shin gekijôban: Kyu
фантастика, анимация, драма, боевик, аниме
2012, Япония
Смотреть трейлер
7.5
Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти
Evangelion shin gekijôban: Ha
фантастика, драма, боевик, анимация, аниме
2009, Япония
7.4
Евангелион 1.0: Ты (не) один
Evangerion shin gekijôban: Jo
боевик, анимация, фантастика, аниме
2007, Япония
Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика
1995, Япония
