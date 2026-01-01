Оповещения от Киноафиши
Масаюки Masayuki
Киноафиша Персоны Масаюки

Масаюки

Masayuki

Дата рождения
3 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера

Популярные фильмы

Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти 7.5
Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти (2009)
Евангелион 1.0: Ты (не) один 7.4
Евангелион 1.0: Ты (не) один (2007)
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь 7.3
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь (2012)

Фильмография Масаюки

Жанр
Год
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь 7.3
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь Evangerion shin gekijôban: Kyu
фантастика, анимация, драма, боевик, аниме 2012, Япония
Смотреть трейлер
Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти 7.5
Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти Evangelion shin gekijôban: Ha
фантастика, драма, боевик, анимация, аниме 2009, Япония
Евангелион 1.0: Ты (не) один 7.4
Евангелион 1.0: Ты (не) один Evangerion shin gekijôban: Jo
боевик, анимация, фантастика, аниме 2007, Япония
Евангелион
Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика 1995, Япония
