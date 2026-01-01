Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мегуми Огата
Megumi Ogata
Киноафиша
Персоны
Мегуми Огата
Мегуми Огата
Megumi Ogata
Дата рождения
6 июня 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Тиёда, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актер озвучки, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.9
Евангелион
(1995)
8.4
Крутой учитель Онидзука
(1999)
8.1
Конец Евангелиона
(1997)
Фильмография Мегуми Огата
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2021
2020
2012
2010
2009
2008
2007
1999
1998
1997
1995
1994
1992
Все
19
Фильмы
10
Сериалы
9
Актриса
19
7.6
Магическая битва: Казнь
Gekijô-ban Jujutsu Kaisen Shibuya Jihen Tokubetsu Henshû-ban × Shimetsu Kaiyû Senkô Jôei
боевик, анимация, фэнтези
2025, Япония
Смотреть трейлер
6.1
Приключение Дигимона 02: Начало
Digimon Adventure 02: The Beginning
боевик, приключения, анимация, аниме
2023, Япония
8.1
Магическая битва 0. Фильм
Gekijouban Jujutsu Kaisen 0
боевик, анимация, фэнтези, аниме
2021, Япония
7.9
Туалетный мальчик Ханако
комедия, аниме
2020, Япония
7.1
Акудама драйв
боевик, аниме , фантастика
2020, Япония
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.3
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь
Evangerion shin gekijôban: Kyu
фантастика, анимация, драма, боевик, аниме
2012, Япония
Смотреть трейлер
7.3
Ангельские Ритмы!
боевик, аниме , ужасы
2010, Япония
7.5
Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти
Evangelion shin gekijôban: Ha
фантастика, драма, боевик, анимация, аниме
2009, Япония
7.1
Спецкласс «А»
комедия, аниме
2008, Япония
7.4
Евангелион 1.0: Ты (не) один
Evangerion shin gekijôban: Jo
боевик, анимация, фантастика, аниме
2007, Япония
8.4
Крутой учитель Онидзука
драма, комедия, аниме
1999, Япония
7.9
Сакура – собирательница карт
аниме , фэнтези, мелодрама
1998, Япония
8.1
Конец Евангелиона
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni
боевик, анимация, драма, аниме
1997, Япония
7.2
Евангелион: Смерть и перерождение
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei
боевик, анимация, драма
1997, Япония
Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика
1995, Япония
8.9
Евангелион
Shin seiki evangerion
анимация, боевик, фантастика, драма, триллер, аниме
1995, Япония
Смотреть трейлер
7.4
Рыцари магии
боевик, приключения, аниме
1994, Япония
7.6
Красавица-воин Сейлор Мун Эс: Возлюбленный принцессы Кагуи
Gekijô-ban - Bishôjo senshi Sêrâ Mûn S
боевик, анимация, комедия
1994, Япония
7.7
Красавица-воин Сейлор Мун
боевик, приключения, аниме , фэнтези
1992, Япония
