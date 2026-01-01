Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мики Нагасава
Miki Nagasawa
Мики Нагасава
Мики Нагасава
Miki Nagasawa
Дата рождения
11 июля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Фукушима, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Фантастический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.6
Ковбой Бибоп
(1998)
7.5
Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти
(2009)
7.4
Евангелион 1.0: Ты (не) один
(2007)
Фильмография Мики Нагасава
Актриса
5
7.5
Евангелион 2.22: Тебе (не) пройти
Evangelion shin gekijôban: Ha
фантастика, драма, боевик, анимация, аниме
2009, Япония
7.4
Евангелион 1.0: Ты (не) один
Evangerion shin gekijôban: Jo
боевик, анимация, фантастика, аниме
2007, Япония
8.6
Ковбой Бибоп
боевик, приключения, аниме , фантастика
1998, Япония
7.2
Евангелион: Смерть и перерождение
Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: Shito shinsei
боевик, анимация, драма
1997, Япония
Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика
1995, Япония
