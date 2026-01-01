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Кьелль Нилссон Kjell Nilsson
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Кьелль Нилссон

Kjell Nilsson

Дата рождения
1 января 1949
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Путешественник

Популярные фильмы

Безумный Макс 2: Воин дороги 7.6
Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)

Фильмография Кьелль Нилссон

Безумный Макс 2: Воин дороги 7.6
Безумный Макс 2: Воин дороги Mad Max 2
боевик, триллер, приключения, фантастика 1981, Австралия
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