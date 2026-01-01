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Фильмография
Кьелль Нилссон
Kjell Nilsson
Киноафиша
Персоны
Кьелль Нилссон
Кьелль Нилссон
Kjell Nilsson
Дата рождения
1 января 1949
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Безумный Макс 2: Воин дороги
(1981)
Фильмография Кьелль Нилссон
7.6
Безумный Макс 2: Воин дороги
Mad Max 2
боевик, триллер, приключения, фантастика
1981, Австралия
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