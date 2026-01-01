Оповещения от Киноафиши
4.9 Рейтинг IMDb: 4.9
В родном городе

В родном городе

Home Town Story 18+
О фильме

Блэйк Уошберн обвиняет владельца фабрики мануфактуры Макфарлэнда в том, что он виноват в его поражении в выборах в законодательное собрание штата. Он использует газету своего дяди, чтобы подорвать бизнес своего врага.
Страна США
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 1951
Премьера в мире 18 мая 1951
Дата выхода
18 мая 1951 США
Производство General Motors Corporation, Wolverine Productions
Другие названия
Home Town Story, Historia de una ciudad, Em cada Lar, um Romance, Hometown Story, The Headline Story, Vuelta a casa, В родном городе
Режиссер
Артур Пирсон
В ролях
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Джеффри Линн
Дональд Крисп
Марджори Рейнольдс
Алан Хейл мл.
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.9
10 голосов
4.9 IMDb
