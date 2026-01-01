Оповещения от Киноафиши
4.9
Рейтинг IMDb: 4.9
Оцените
драма
О фильме
Блэйк Уошберн обвиняет владельца фабрики мануфактуры Макфарлэнда в том, что он виноват в его поражении в выборах в законодательное собрание штата. Он использует газету своего дяди, чтобы подорвать бизнес своего врага.
Развернуть
Страна
США
Продолжительность
1 час 1 минута
Год выпуска
1951
Премьера в мире
18 мая 1951
Дата выхода
18 мая 1951
США
Производство
General Motors Corporation, Wolverine Productions
Другие названия
Home Town Story, Historia de una ciudad, Em cada Lar, um Romance, Hometown Story, The Headline Story, Vuelta a casa, В родном городе
Режиссер
Артур Пирсон
В ролях
Мэрилин Монро
Джеффри Линн
Дональд Крисп
Марджори Рейнольдс
Алан Хейл мл.
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на В родном городе
6.1
Опасные годы
(1947)
5.7
Огненный шар
(1950)
6.2
Любовное гнездышко
(1951)
6.1
Давай сделаем это легально
(1951)
6.6
Река не течет вспять
(1954)
6.5
Моложе себя и не почувствуешь
(1951)
6.4
Леди из хора
(1948)
7.9
Ровно в полдень
(1952)
7.9
Все о Еве
(1950)
7.3
Долина решимости
(1945)
7.4
Асфальтовые джунгли
(1950)
6.6
Тони Роум
(1967)
Рейтинг фильма
4.9
4.9
Оцените
10
голосов
4.9
IMDb
Цитаты
Iris Martin
Я всегда отношусь к мужчинам с уважением, чтобы они отвечали мне тем же.
Slim Haskins
Дай знать, когда получится!
