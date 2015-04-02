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Никто не выжил
Отзывы о фильме «Никто не выжил»
No One Lives
Никто не выжил
2012 / США
Трейлер
7.2
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊ ПОТРЯСАЮЩИЙ ФИЛЬМ !!!! ЗЛОЙ и МЕРЗКИЙ =))) Сценариый выше всех похвал. Давно такой картины продуманной не видел. Сначала думал , что будешь чушь какая то , но фильм оказался СУПЕР.
Главного героя очень удачно взяли , очень похож на Бандероса.
Чётко он всех убивает. Концовка тоже отменная.
Сходите не пожалеете.
10/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Согласна! Фильм отличный. Давно не видела качественного триллера. Особенно понравилось, когда менялись местами главные герои. Вроде сначала думаешь, вот он главный герой, а через минуту бац.... и вовсе не он))). Обычн в классических триллерах-ужастиках всегда понятно кто выживет, а кто нет, а тут все накручено))). 9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
neverending13 =) Классно главный герой всех так грамотно убивал =))) А как он в конце под музыку ушёл )))) ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Queen Julia =))))) оценка класс )))
2 апреля 2015, 12:51
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Главного героя очень удачно взяли , очень похож на Бандероса.
Чётко он всех убивает. Концовка тоже отменная.
Сходите не пожалеете.
10/10 ✊
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