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Никто не выжил Никто не выжил
Киноафиша Фильмы Никто не выжил Отзывы о фильме «Никто не выжил»
No One Lives Никто не выжил 2012 / США
7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Никто не выжил»

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊ ПОТРЯСАЮЩИЙ ФИЛЬМ !!!! ЗЛОЙ и МЕРЗКИЙ =))) Сценариый выше всех похвал. Давно такой картины продуманной не видел. Сначала думал , что будешь чушь какая то , но фильм оказался СУПЕР.

Главного героя очень удачно взяли , очень похож на Бандероса.

Чётко он всех убивает. Концовка тоже отменная.

Сходите не пожалеете.



10/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Согласна! Фильм отличный. Давно не видела качественного триллера. Особенно понравилось, когда менялись местами главные герои. Вроде сначала думаешь, вот он главный герой, а через минуту бац.... и вовсе не он))). Обычн в классических триллерах-ужастиках всегда понятно кто выживет, а кто нет, а тут все накручено))). 9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
neverending13 =) Классно главный герой всех так грамотно убивал =))) А как он в конце под музыку ушёл )))) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Queen Julia =))))) оценка класс )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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