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Фильмография
Лаура Рэмси
Laura Ramsey
Киноафиша
Персоны
Лаура Рэмси
Лаура Рэмси
Laura Ramsey
Дата рождения
14 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.1
Белый воротничок
(2009)
7.4
Меж двух огней
(2009)
7.4
Ирландец
(2011)
Фильмография Лаура Рэмси
6
Ты здесь
Are You Here
комедия
2013, США
Смотреть трейлер
6.6
Никто не выжил
No One Lives
триллер, ужасы
2012, США
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7.4
Ирландец
Kill the Irishman
боевик, криминал
2011, США
Смотреть трейлер
3.3
Хирокин
Hirokin
приключения, драма, боевик
2011, США
Смотреть трейлер
8.1
Белый воротничок
драма, комедия, криминал
2009, США
7.4
Меж двух огней
Middle Men
комедия, драма
2009, США
Смотреть трейлер
6.7
Руины
The Ruins
триллер, ужасы
2008, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Она - мужчина
She is the Man
комедия, мелодрама
2006, США
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